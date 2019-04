Otro mando de los Mossos dice que el Govern asumió la violencia del 1-O Sostiene que el cierre de los colegios también correspondía a Policía y Guardia Civil

El comisario de los Mossos Juan Carlos Molinero ha insistido este jueves en que los líderes del «procés» eran conscientes de que el 1 de octubre podría terminar en incidentes violentos. En un relato prácticamente idéntico al del también comisario de los Mossos Ferrán López, Molinero ha aludido a las dos reuniones que la cúpula de la policía autonómica mantuvo los días 26 y 28 de septiembre. En ese encuentro, ha dicho, los Mossos expresaron al Govern su voluntad de cumplir el mandato judicial y le expresaron su preocupación por la situación de confrontación que se podría originar con una previsión de tres millones de personas en la calle dispuestas a votar y las fuerzas de seguridad tratando de impedirlo. Justo al despedirse, ha dicho, Trapero trasladó a Puigdemont una última reflexión, que esperaba que el domingo (1-O) no ocurriera una desgracia que hubiera que lamentar. Puigdemont le contestó que «si se produjera una desgracia» procedería a declarar la independencia en ese momento.

Molinero también ha revelado que días antes del referéndum se encontró con Forn en la calle y en una conversación informal, el entonces consejero de Interior le dijo al testigo que «entendía y comprendía nuestro papel» y que estuviera tranquilo porque no iba a poner a los Mossos en la tesitura de tener que «decidir entre una posición o la otra».

Como el resto de los mandos de los Mossos que han declarado hasta ahora, Molinero ha sostenido que el coordinador del operativo policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, no cuestionó en ningún momento el plan de actuación diseñado por Trapero que preveía dos mossos por colegio, y que ese binomio era parte de un operativo conjunto en el que también se contaba con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

A su juicio, no se puede reprochar a los mossos que no intervinieran en los centros de votación los días previos al 1-O cuando estaba en vigor el mandato judicial que obligaba a cerrar los colegios que estuvieran abiertos y precintarlos con un cordón de seguridad. Asegura que si no se cerraron centros fue porque las actividades que se estaban desarrollando (la multitud los mantuvo ocupados con un programa de lo más variopinto para llegar al 1-O con ellos abiertos) no estaban relacionados con el referéndum. «No había urnas, ni papeletas, ni listados... No podíamos hacer nada», ha dicho Molinero. No obstante, y como los mandos que le han precedido en el juicio, ha extendido la responsabilidad del 1-O y de los días previos en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. «El auto daba la misma responsabilidad a los tres cuerpos y ellos tampoco hicieron ninguna actuación preventiva», ha dicho el comisario.

Molinero ha explicado que el plan del 1-O consistía en desplegar en cada uno de los colegios ese binomio de mosssos para intentar que no se abrieran y si se abrían, intentar mediar para cerrarlos. En una segunda fase, si ese binomio no conseguía su objetivo tenía que pedir apoyo a unidades de seguridad ciudadana y de orden público de los propios Mossos y si esto era insuficiente, entonces había que pedir refuerzos a Policía Nacional y Guardia Civil para proceder al cierre. El comisario ha cifrado en 24 los colegios que fueron cerrados por los propios binomios y otros 110 con la intervención de otras unidades de seguridad ciudadana. El fin de semana previo, 239 centros ya no abrieron como colegio. En total, en 373 colegios no se llevó a cabo votación, ha dicho.

Por su parte, las otras policías actuaron en «102 ó 103 colegios». En total, «en 400 (de los 2.300 que había) se evitó la votación».

El comisario también ha negado los seguimientos a miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional, una práctica que no ha visto, ha dicho, en sus 36 años de profesión. «Es totalmente falso». Sí ha admitido que «en ocasiones los binomios avisaron de la salida de unidades de Policía Nacional y Guardia Civil, pero con un objetivo claro». Y es que, ha explicado, ese día había previstas diversas concentraciones, algunas con tractores y remolques, para impedir movimientos policiales. «Por este motivo necesitábamos saber dónde estaban por si conseguían bloquearles».

El abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha utilizado el interrogatorio a este testigo para criticar de forma velada lo que llama «cargas» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En este sentido, le ha preguntado si los antidisturbios de los Mossos no provocaron ningún «baño de sangre» el 1-O, a lo que Molinero ha respondido que no. De igual forma, le ha preguntado con ironía si no se ha abierto en el cuerpo ningún expediente disciplinario. «¿Por no haber hecho correr la sangre? Rotundamente no».