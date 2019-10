Otra encuesta viciada y con truco

Manuel Marín SEGUIR Madrid Actualizado: 29/10/2019 12:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Más participación, más incertidumbre

Más participación, más incertidumbre ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sánchez, el español más español

Sánchez, el español más español ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Europa complace a Otegi

Una vez más, el CIS irrumpe en la precampaña con un macrosondeo desvirtuado y superado por la vertiginosidad de los acontecimientos. Sin duda, será motivo de crítica extrema por casi todos los partidos, excepto el PSOE, por supuesto. Incluso, será motivo de mofa en los actos preelectorales de las próximas horas. Al tiempo. El CIS de José Félix Tezanos nada a contracorriente de la tendencia marcada unánimemente por el resto de las encuestas preelectorales y encumbra a Pedro Sánchez hacia una fácil investidura muy próxima a la mayoría absoluta, bien con Unidas Podemos, bien incluso con Ciudadanos. Sánchez irá tan sobrado, que hasta podrá elegir socio sin problemas.

El truco, con cocina o sin ella –ya es lo de menos dada la eterna práctica de Tezanos a favor del PSOE– está en que la encuesta se realizó antes de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo y su condena por sedición a los acusados; antes de que los CDR incendiasen media Barcelona; y antes también de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Se trata de hitos políticos relevantes que, lógicamente, no han podido ser valorados por cada encuestado, y que a priori pueden influir en el voto de muchos miles de ciudadanos.

No obstante, lo más llamativo es el desmarque absoluto que hace el CIS de la unanimidad de sondeos que vienen publicándose en los medios de comunicación, entre ellos ABC. Mientras algunos de ellos han situado el desgaste del PSOE en un mínimo de 117 escaños tras la pasiva gestión de los episodios de violencia callejera en Cataluña, el CIS lo eleva a una horquilla de entre 133 y 150. Apenas 33 escaños de margen de diferencia… o de error, porque 33 escaños equivalen a equivocarse o no en más de dos millones de votos. No es una cifra irrelevante.

En sentido inverso, ocurre lo mismo con la previsión respecto al PP. Hay sondeos que le asignan ya una presencia parlamentaria superior a los 100 escaños. El CIS, en cambio, rebaja ese pronóstico a 74-81 escaños. Esto es, una subida neta, pero absolutamente insuficiente para tener la más mínima opción de gobernar. Menos aún si a ese factor se suma que la caída que el CIS asigna a Ciudadanos –entre 27 y 35 escaños– coincide básicamente con la previsión de un serio desplome. No obstante, otros sondeos han llegado a atribuirle un mínimo de 18 escaños, que supone la mitad de lo que el CIS prevé.

Además, Tezanos desmonta la euforia generada en torno a Vox, haya o no «pinza» entre el PSOE y el partido de Abascal. Mientras la unanimidad de las encuestas le asignan una subida hasta situarlo como tercera fuerza política con cerca de 40 escaños, una quincena más de los que actualmente tiene, el CIS le dibuja como un partido a la baja, con un mínimo de 14 y un máximo de 21 escaños. Nada de lo que sí le cuadra al universo demoscópico, le cuadra ahora a Tezanos… lo cual no quiere decir que no termine acertando. Pero a tenor de estos pronósticos tan optimistas para Sánchez, nadie en el PSOE tendría motivo alguno para expresar la preocupación que en privado sí reconocen algunos de sus dirigentes, temerosos de que el PSOE baje incluso de sus actuales 123 escaños.

¿Se equivocó Sánchez al no pactar la investidura con Podemos, y convocar elecciones? Hay cuadros relevantes que temen bajar de esa cifra, y que la gobernabilidad sea prácticamente inviable. El CIS, no. En absoluto. Siempre al rescate. Medalla para Tezanos. Todo será fácil para Ferraz… a no ser que sus cálculos terminen por desmovilizar a una izquierda que no vea necesaria siquiera la necesidad de acudir a votar. No obstante, el tufillo de maquiavelismo de laboratorio persiste, y habrá malévolos que perciban en este sondeo un afán movilizador de los votantes de Vox en busca de los escaños que conviene restar al PP y a Ciudadanos.