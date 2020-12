«Otegui participó en mi secuestro, pero logró escapar» Se cumplen 41 años de la liberación del político y diplomático Javier Rupérez, a quien ETA mantuvo cautivo 31 días

Adrián Mateos Bilbao Actualizado: 14/12/2020 01:50h

La convicción de Francisco Javier Rupérez de que Arnaldo Otegui fue uno de los terroristas que perpetró su secuestro no se ha tambaleado en los últimos 41 años. «Aunque luego lograra escapar de la Justicia, es evidente que participó», asevera el diplomático y exdiputado por UCD, que se reconoce irritado ante las alianzas que el ahora líder de EH Bildu ha logrado tejer con el Gobierno de Pedro Sánchez. Porque ETA, advierte, «ha dejado las armas porque no tenía más remedio», pero no ha abandonado su «propósito político».

Este sábado se cumplió el 41 aniversario de la liberación de Rupérez, al que los etarras mantuvieron cautivo durante 31 días. El secuestro se produjo la mañana del 11 de