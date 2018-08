La opinión de los columnistas de ABC sobre el balance de los dos primeros meses de Sánchez Los expertos valoran la primera rueda de prensa en suelo español ofrecida por el presidente del Gobierno desde su llegada a La Moncloa

S.E.

La primera rueda de prensa en suelo español ofrecida por Pedro Sánchez desde su llegada a la presidencia del Gobierno le ha servido para hacer un balance de sus primeros dos meses en La Moncloa. Con los datos ofrecidos en su comparecencia sobre la mesa, los columnistas de ABC valoran la actuación del Ejecutivo socialista.

Hermann Tertsch: Presidente okupa

La conclusión lógica de la esperpéntica aparición de Pedro Sánchez es que resulta urgente para la seguridad y el futuro de España que los españoles lo echen cuanto antes. Ayer confirmó los peores temores: Es un personaje peligroso, un Zapatero aun más desinhibido y con menos luces. Con una percepción de la realidad pervertida. Y menos por la chatarra ideológica que por un concepto del poder político, definido por la soberbia y la falta de escrúpulos y empatía, que debiera alarmar. Miente y tergiversa con un cinismo notable.

Pero hay algo peor: Sánchez fabula. Dice que España entra con él en una nueva época política. Que va a blindar no se sabe qué con 84 tristes diputados. O que los españoles se identifican con su gobierno como su gobierno con ellos. Sánchez es el presidente okupa. Que gracias a debilidad y cobardía ajena pudo forjar una siniestra alianza con enemigos del Estado, que en otro país europeo no tendrían escaños que prestarle. Ahora impide que se produzcan elecciones, se instala en la anomalía y el corazón del Estado y cumple las órdenes de debilitarlo desde dentro cual le exigen quienes lo colocaron y lo sostienen en el poder que ocupa. Los españoles deberían empezar a asustarse.

Ramón Pérez-Maura: Émulo de Rajoy

Enternecía ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez reivindicando en su primera rueda de prensa, 64 días después de llegar a la Moncloa, el que «vamos a terminar el año con un crecimiento económico vigoroso, muy por encima de la media europea…» ¿A quién le habré escuchado yo esta frase docenas de veces? ¡Albricias! ¡A Mariano Rajoy! Con una diferencia, claro: Rajoy era el autor de ese crecimiento económico y Sánchez es al beneficiario de la inercia de ese crecimiento contra el que él hizo todo lo que pudo en todo momento.

Además de recordar a Rajoy en eso, también lo emuló en la reivindicación que hizo en torno al CIS, pero con otra gran diferencia. Ambos dicen tener fe en sus resultados, pero a Rajoy hacía tiempo que los barómetros del CIS no le daban ninguna alegría mientras que a Sánchez le han dicho que se puede hacer realidad su sueño de una noche de verano. Y como es evidente que el líder del PSOE no es tonto, no se le va a ocurrir creer a un CIS que le dice que su situación electoral ha mejorado alrededor de veinte puntos en dos meses. Si lo hiciera, el actual presidente de España convocaría elecciones hoy para celebrarlas a finales de septiembre. Dijo ayer que no lo hará. No se lo cree.

José M. Carrascal: ¿Ingenuidad o estulticia?

Tras dos meses dejando que los miembros y miembras de su gabinete dieran la cara por él, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante la prensa para decirnos cosas tan asombrosas como que no ha tenido ningún momento malo en la Moncloa. O sea, que le tumbaran el presupuesto o no le dejaran aplicar la ampliación del techo de déficit no tiene importancia. Como el asalto a la valla de Ceuta y la multiplicación de refugiados. ¿Por qué pide entonces ayuda a Bruselas? Aunque donde dio el triple salto mortal fue en relación a la cuestión catalana.

Comenzó rebajándose a sí mismo al decir que el diálogo iniciado en Barcelona «normaliza las relaciones entre el Gobierno de España y el Govern de Cataluña». ¿Es que no se ha enterado de que la Generalitat representa al Estado en Cataluña? (o debería representar, para ser más exactos). Y terminó pegándose un tiro en el pie, o puede que en la sien, al decir que «no piensa abrir nuevas vías judiciales» en ese asunto. Los independentistas pueden respirar tranquilos: Pedro Sánchez no tiene previsto invocar el artículo 155. ¿A quién intenta engañar? ¿No conoce el dicho «puedes engañar a uno una vez, pero no a todos siempre»?

Rosa Belmonte: El mesías inesperado

Iba a hablar Rita Maestre en una Comisión del Ayuntamiento de Madrid y una concejal de la oposición decidió contarle los «o sea». Enseguida se le acabaron los dedos. A Pedro Sánchez podría haberle contado los «cambio de época» y le habría pasado lo mismo. Lo dijo al principio de su comparecencia, cuando parecía que estaba cantando lo de «qué guapa soy, qué tipo tengo, toma que toma». Lo volvió a decir al final varias veces. Y que hoy los ciudadanos se reconocen en su Gobierno, que estaban sacando a España del letargo, que se sacará a Franco («si hemos esperado 40 años…»), que en el anterior Gobierno había falta de ejemplaridad, que este representa a la España honrada, que va a blindar el estado de bienestar, que el suyo es un Gobierno feminista (corbata morada), ecologista, progresista y europeísta… Pedro Sánchez, que usa implementación, migrantes y cita a Rhodes, es un mesías inesperado. Hasta ha inventado la política migratoria («La migración no ha empezado con este Gobierno; la política migratoria, sí»). Y esto «en solo dos meses de vida», durante los cuales no se ha llevado ningún disgusto. Más que cambio de época parece haber pasado de nivel en el videojuego «Fortnite: Salvar el mundo».

Manuel Marín: Autocomplacencia para «blindarse»

No fue un balance de gestión al uso, sino un ejercicio de autocomplacencia carente de autocrítica, basado en una sucesión de eslóganes acordes con la estética progresista que Pedro Sánchez imprime en todo lo que hace. En su primer cara a cara real con periodistas desde que llegó a La Moncloa -todo lo anterior equivalía a ese molesto plasma con que el PSOE retrató a Mariano Rajoy-, Sánchez repitió en varias ocasiones la palabra «letargo» como un ítem propagandístico y como una coartada ideológica de superioridad moral, frente a la debilidad objetiva de ser el primer presidente en democracia que gobierna con 84 escaños de 350. Después, resumió su otro ítem en la palabra «blindar». Con él, la España de los recortes y los impuestos queda derogada, y surgen la educación, la sanidad, la igualdad, la dependencia y las pensiones como cuestiones de Estado resueltas de antemano por el mero cambio de gobierno. Sánchez ofreció su primer mitin de una precampaña que no es tal, porque, leído entre líneas, no convocará elecciones generales en breve. Supervivencia, aun a costa de los revolcones parlamentarios de Podemos y el separatismo catalán, blindaje personal y mensajes mitineros contra la derecha caduca. Un balance nada autoexigente.

Salvador Sostres: Ganará

Pedro Sánchez le está dando al pueblo español lo que merece. El presidente del Gobierno es el resumen del buenismo, de la corrección política, de la equidistancia entre el bien y la atrocidad, de la sustitución de la caridad -que significa amor- por la bisutería de la solidaridad, que significa propaganda y exprimir el negocio del drama. Sánchez es el cambiazo de la Cruz por el chamán, así en Cataluña como con el Aquarius, en el Valle de los Caídos como con Podemos.

Hemos cedido ante el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, el laicismo y cualquier majadería imaginable por preferir el aplauso de la turba que ejercer el liderazgo de encauzarla. Un ilustre colega de esta casa me acusó de decir una «burrada» cuando hace un par de semanas sugerí donde Herrera que el sufragio universal daña la calidad de la democracia y que habría que estudiar otras fórmulas que sirvan para ponderar el voto. Arturo Pérez-Reverte dijo ayer más o menos lo mismo a propósito de un vídeo de jóvenes patanes que circula por internet.

Sánchez ganará porque es el promedio de la España actual y hasta los periodistas de la derecha creen que es una «burrada» que la calidad prevalezca sobre la cantidad.