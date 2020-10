El número dos de Delgado pide perdón por acusar «falsamente» al fiscal Stampa, del caso Dina El teniente fiscal reconoce que, antes de criticarle, fiándose de la prensa, debió hacer las comprobaciones necesarias

Nati Villanueva Madrid Actualizado: 16/10/2020 11:15h

El teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la Fiscalía General del Estado, Luis Navajas, ha pedido perdón por unas «desafortunadas» e «imprudentes» declaraciones contra el fiscal Ignacio Stampa, uno de los fiscales de Tándem y del caso Dina en la Audiencia Nacional.

En un escrito registrado esta mañana en la Fiscalía General del Estado y adelantado por «El País», Navajas señala lo siguiente: «Los días 19 y 21 de septiembre me realizaron sendas entrevistas en Ok Diario y Onda Cero en las que vertí algunas manifestaciones extremadamente desafortunadas, vinculadas a la trayectoria profesional de D. Ignacio Stampa Fuente, fiscal en situación de comisión de Servicios en la Fiscalía Anticorrupción, manifestaciones relacionadas con el denominado «caso Tándem», desafortunadas por imprudentes por cuanto que en ese momento me limité a hacerme eco de anteriores publicaciones periodísticas que ahora sé que eran rotundamente falsas en lo que al señor Stampa se referían, sin hacer las comprobaciones a que por mi cargo estaba obligado».

Stampa fue objeto de dos investigaciones en el seno de la propia Fiscalía por su supuesta relación con la abogada de Podemos Marta Flor y la posible comisión de un delito de revelación de secretos. Ambas investigaciones fueron archivadas, la última el pasado julio. Sin embargo, al ser preguntado por esa supuesta relación sentimental de Stampa con Marta Flor, Navajas declaró a Ok Diario: «Cuando me enteré me dio asco. Pero yo no soy ni el fiscal general del Estado ni el fiscal inspector. Yo sé lo que yo hubiese hecho: le hubiese apartado de la comisión y le hubiese devuelto a su Fiscalía de Canarias, de donde creo que vino, y ya está. Porque cuando el cirujano abre y ve un tumor, el tumor hay que quitarlo. Vomité, vomitamos cuando nos enteramos por los periódicos de lo de la abogada y sobre si tenía relación. Eso nos dio un asco tremendo y yo me pronuncié y se lo dije a la fiscal general del Estado: Este tío hay que… vamos a ver. Pero yo respondo de mi parcela y yo sé lo que yo hubiese hecho, y también sé lo que haría para evitar el problema: cada cinco años estos fiscales deberían pasar un examen y entonces los Stampas serían un problema que durarían cinco años».