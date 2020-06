La AVT no volverá al acto de las víctimas en el Congreso mientras no se «aísle políticamente» a Bildu La asociación mayoritaria renuncia a homenajes con un Gobierno que «apoya y respalda»

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha contraprogramado el acto institucional celebrado este mediodía en el Congreso con una convocatoria fuera de la Cámara Baja en la que su presidenta, Maite Araluce, ha leído un manifiesto en protesta por el acercamiento del Gobierno a Bildu, del que ABC reproducía hoy un adelanto. En él ha afirmado que en lo sucesivo seguirán «fuera» de este homenaje mientras no se «aísle políticamente a los que siguen justificando que matar en algún momento estuvo bien». «EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más, y mucho menos como aliado de gobierno, hasta que no condenen la violencia de ETA y admitan que no tuvo ninguna justificación», ha subrayado este colectivo, junto al que han querido estar familiares de muchas víctimas, políticos y referentes sociales.

La AVT no faltaba a este homenaje que hoy cumple su décimo aniversario desde 2012. Los dos primeros años se ausentó en vista de que no se daba voz a las víctimas en la ceremonia. Ahora lo hacen ante la constatación de que «poco a poco, se van promoviendo iniciativas destinadas al blanqueo del terrorismo y de los terroristas bajo falsas caretas de «luchadores por la libertad» o «presos políticos»» lo que, a juicio de la asociación, supone traspasar «una serie de líneas rojas» que creen «ofensivas para las víctimas» y «de extrema gravedad en términos de calidad democrática».

Una de ellas, estiman, se ha traspasado en la propia Cámara Baja. «No se puede permitir que este mismo Congreso que hoy homenajea a las víctimas sirva de altavoz para que expongan día sí y día también un relato falso de lo que ha sucedido en este país», ha reprochado Araluce. Ha recordado es estos mismos «herederos del brazo político de ETA», en los últimos meses, no solo «se han jactado de quitar y poner gobiernos sino que pueden presumir de ser decisivos para sacar adelante reformas legislativas relvantes».

Pero la AVT ha resaltado que la máxima «preocupación e indignación no es tanto lo que hagan los palmeros de ETA, sino el reconocimiento y apoyo que reciben por parte de otras formaciones políticas, fundamentalmente por parte de los dos partidos que forman parte del Gobierno». Como ejemplo, la presidenta ha citado el reciente manifiesto firmado por Unidas Podemos junto con 8 formaciones políticas más, para pedir la liberación de los presos con la excusa de la pandemia.

Los tratos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los abertzales han dejado en segundo plano la reivindicación del fin de los actos de festejo a etarras por las que la AVT y otras asociaciones vienen luchando sin descanso. «Se buscan todos los mecanismos legales para prohibir y sancionar el enaltecimiento del franquismo, mientras que no se hace nada por evitar los homenajes que, casi semanalmente, se realizan a los terroristas de ETA en los pueblos del País Vasco y Navarra», ha leído la presidente, que ha lamentado que corren «tiempos difíciles» para las víctimas. También por hechos como la entrevista en prime time del líder de Bildu, Arnaldo Otegui, recientemente en TVE o porque «que se promueven iniciativas legislativas para reconocer e indemnizar -con la excusa de ser represaliados del franquismo- a terroristas miembros de organizaciones terroristas como el FRAP o el GRAPO». «¿Qué nos quedará por ver? ¿El recibimiento como héroes en Cataluña a los responsables de los atentados de Barcelona y Cambrils?» se ha preguntado.

Frente a todo ello, el colectivo mayoritario de víctimas del terrorismo de España ha defendido que «el mejor homenaje» que se puede hacer a los afectados es «legislar y promover iniciativs que garnticen sumemoria, su verdad, su dignidad y su justicia», y añaden «neutralizando todos los intentos de manipulación y blanqueamiento del pasado criminal de los terroristas». Mención especial ha hecho la presidenta al término a la política penitenciaria, que entienden es hoy de «gestos de buena voluntad hacia las reivindicaciones históricas de ETA». «No dejemos que se rían de nosotros», ha advertido.