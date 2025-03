«No tiene sentido frustrar la opción de ir juntos»

¿Puede haber coalición en el País Vasco y no en Galicia?

Concurren circunstancias similares que justificarían que hubiera un acuerdo en los tres y bajo una fórmula, la coalición electoral, que es la que está inventada. Mientras que esa opción es perfectamente aceptada por el PP en el País Vasco y en Cataluña, en Galicia, el PP, y concretamente el señor Feijóo, ha dado un no como respuesta. No lo entendemos.

¿Arrimadas habló ayer con Feijóo? ¿Hay esperanzas de convencerlo?

La esperanza es lo último que se pierde. Hasta que haya posibilidades, va a haber confianza en que Feijóo y el PP entiendan que no tiene sentido frustrar la posibilidad de ir juntos para hacer frente al nacionalismo.

Si no hay coalición, ¿ustedes presentarán su propia lista en Galicia?

Ciudadanos tiene que estar en las elecciones autonómicas en todos los territorios. Es un partido nacional y sería complicado entender que un partido nacional que gobierna en España para veinte millones de habitantes, que está en cuatro gobiernos autonómicos, no esté en unas elecciones autonómicas porque un partido le dice tú no tienes que estar.

En el PP dicen que la negociación puede seguir después para integrar a dirigentes de Cs en sus listas.

En una coalición se pacta un programa común y todo aquello en lo que no estemos de acuerdo se puede defender por parte de cada partido con autonomía. Cuando estás integrado en la lista de otro partido, eso parece bastante complicado. Esa es la cuestión que Cs no puede aceptar. Sería como decir que Cs en Galicia no existe. Esto no trata de que Cs se integre ni que se diluya en el PP. Tenemos que tener una autonomía.

Feijóo dice que la coalición resta.

Lo que no acabo de entender es por qué la coalición resta y por qué la integración que propone en sus listas suma. ¿Por qué no se puede hacer en Galicia aquello que el PP está dispuesto a hacer en Cataluña y en el País Vasco? Feijóo lo dice como una sentencia, pero no hay argumentación.

Si el PP dice no en Galicia, ¿lo drián ustedes en Cataluña?

No están convocadas las elecciones en Cataluña, pero no le hemos pedido al PP que se integre en nuestras listas a pesar de sacar más de un millón de votos de diferencia en las pasadas elecciones. Por qué. Por la misma razón que argüimos para no aceptar lo que está poniendo el señor Feijóo sobre la mesa.