«No puedo vivir de la policía a los juzgados, necesito respeto» La madre de Gabriel Cruz impulsa una ley que proteja a víctimas de delitos violentos

Laura L. Caro SEGUIR Actualizado: 04/04/2021 01:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay una joven estupendísima que todos los días retuitea mensajes de la cuenta #todosomosgabriel y cuando uno los marca con un ‘like’, llevan directamente a una web porno. En Facebook, cuentas falsas y no tanto suben sin parar fotos del pequeño, lo mismo para comparar su asesinato a manos de Ana Julia Quezada con el de George Floyd en EE.UU., que para colar la imagen de un feto abortado.

La madre del niño no puede más . Patricia Ramírez no quiere compasión cristiana ni atención ni dar pena. Sino que le dejen vivir en paz. «Estoy agotada», musita al otro lado del teléfono. «Esto es un daño continuado, una gotera que no para y no parece que vaya