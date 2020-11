No confíen en el CIS, según Tezanos

«No confíen en las encuestas». El dirigente socialista José Félix Tezanos, presidente del CIS, tuvo este arranque de sinceridad en el Congreso de los Diputados. «Tienen márgenes de error bastante amplios, y lo sorprendente muchas veces es acertar», agregó. Después de escuchar el consejo de Tezanos, lo que parece increíble es que alguien pueda «confiar» en un barómetro dirigido por él. Lo mejor sería obviarlo, si no fuera porque este organismo dependiente del Ministerio de Presidencia puede ser un arma política poderosa en manos de quien controla su información, con un presupuesto que en 2021 aumentará un 13,2 por ciento, hasta los 9,12 millones de euros. Dinero de todos los españoles.

Tezanos recomienda no confiar en las encuestas, al mismo tiempo que ha ido encareciendo sus trabajos. Las 2.500 entrevistas mensuales le parecieron pocas, y ya vamos por las 4.000. Un barómetro más abultado, donde también parece mayor su sesgo a la izquierda, que, inevitablemente, inclina la balanza hacia quien puso al dirigente socialista en ese puesto.

En este último barómetro llama la atención, de entrada, que incluya mil entrevistas más de las previstas en Cataluña: «El objetivo es poder proporcionar más datos a la opinión pública, una vez convocadas las elecciones autonómicas de Cataluña». Los comicios no se han convocado aún, pero los partidos del Gobierno aprovechan para hacer su encuesta, con las preguntas que Tezanos considera relevantes. El barómetro ofrece la intención directa de voto de los catalanes, pero no la estimación, que es el dato más útil para los medios a la hora de analizar las tendencias. Reflejar solo la intención directa es dar una verdad a medias.

Sesgado desde la primera llamada de teléfono

El CIS de Tezanos sufre el sesgo a la izquierda desde la primera llamada de teléfono. Su credibilidad ha caído tan bajo, que de entrada no todo el mundo está dispuesto a escuchar y contestar sus preguntas.

El sesgo que Tezanos quiere dar al CIS se refleja en el orden de las preguntas, nada es casual, en la formulación de las cuestiones, pero también en el muestreo. Después de una veintena larga de cuestiones sobre la gravedad del Covid, se pregunta por los principales problemas de España, una cuestión que antes solía abrir los barómetros. Por supuesto, el coronavirus adelanta al paro en la lista.

Al preguntar a los españoles sobre su posicionamiento ideológico, en una escala de 1 (izquierda) a 10 (derecha), el 65,4 por ciento se sitúa entre el 1 y el 5, mientras que el 23,5 por ciento apunta entre el 6 y el 10. Son más de 40 puntos de diferencia. La media final es un 4,6. Y el 11 por ciento no sabe dónde situarse.

En la pregunta sobre el voto en 2019, es significativo que el 27,2 por ciento responda de forma espontánea que votó al PSOE (lo respaldó el 28 por ciento), pero solo el 13 por ciento asegure que apoyó al PP (cuando lo votó el 20,8). El 12,3 por ciento dice que votó a Unidas Podemos (lo hizo el 12,8), y solo el 7,5 asegura que apoyó a Vox (pero en realidad lo hizo el 13,2 por ciento).