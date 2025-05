Nilofar Bayat: la historia de la deportista en silla de ruedas que logró escapar del horror talibán

La odisea de Nilofar Bayat, de 28 años, de salir de Afganistán acabó ayer con un final feliz. Bayat es la capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas. Con dos años, un misil de los talibanes le dañó la médula espinal y mató a uno de sus hermanos. Pero la resiliencia de esta joven afgana y la fuerza de voluntad de superar cualquier adversidad le aupó hasta la capitanía del equipo de baloncesto de su país. Además de ser la capitana del equipo, la paralímpica es estudiante de Derecho y, hasta el día anterior de la victoria de los talibanes, era colaboradora del Comité Internacional de Cruz Roja en Afganistán. Junto a su equipo de baloncesto, trataba de clasificarse para los paralímpicos de Tokio, aunque finalmente no lo consiguieron.

El regreso de los talibanes al país centroasiático puso a la joven en el punto de mira de los insurgentes, por tres motivos: ser mujer, estudiante y deportista de élite. Por eso, la jugadora pidió desesperadamente poder abandonar el país antes de que fuera demasiado tarde.

Comunicación por Twitter

Las redes sociales jugaron un papel fundamental para que su historia se diera a conocer. Fue el periodista español, Antonio Pampliega, que hace unos años fue secuestrado por Daesh, quien a través de su Twitter contó la desesperación de Nilofar por salir del país: «Mi amiga Nilofar me escribe desesperada desde Kabul. ‘Los talibanes van a entrar en Kabul. Tenemos mucho miedo. Mi vida se acaba, Antonio. No me puedo quedar aquí’. Nilo trabaja en @ICRC , es la capitana de la selección nacional de baloncesto en silla de ruedas y estudia derecho», contaba Pampliega.

«Ha ido esta mañana a trabajar, como todos los días, y les han mandado a todos a casa. Está tratando de buscar un visado en las embajadas de Irán e India para salir del país. Pero, como siempre, necesita un dinero que no tiene. ‘Estoy buscando un sponsor que pueda financiar el viaje para huir de Afganistán y empezar en otro sitio...’», escribió el periodista español.

Estos mensajes llegaron a la Federación Española de Baloncesto y al Centro Superior de Deportes, y en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte y el Ministerio de Asuntos Exteriores se pusieron en marcha para su evacuación.«Si quiere, nosotros le abrimos nuestra casa, le ofrecemos un sitio para que se encuentre cómoda. Un club como el nuestro sólo tiene sentido desde los valores», aseguró Txema Alonso, capitán del equipo Bidaideak Bilbao BSR, quien, tras conocer la historia, contactó con Pampliega para que le hiciera llegar la propuesta.

Manos a la obra. Nilofar y su marido Ramish, que también viajaba con ella, enviaron todos los datos a España. «Me acaban de escribir desde la Federación Española de Baloncesto para tratar de ayudar a Nilofar a salir de Kabul. Ojalá pueda subirse a ese A400 que va a enviar el gobierno de España», escribía Pampliega en su Twitter.

El presidente del club vasco, que es el actual campeón de liga, trasladó su petición a la Federación Internacional de Baloncesto en silla de ruedas y a la Federación Española de Baloncesto para que Bayat «pueda residir en Bilbao» y jugar en el Bidaideak la próxima temporada.

Rumbo a España

Una vez enviaron todos los datos a España y recibieron la documentación pertinente para poder viajar, y, tras introducirse en la Kabul dominada por los talibanes, llegaron el miércoles al aeropuerto, rodeados por fuerzas talibanas, donde tuvieron problemas para entregar su documentación. Una vez lo consiguieron, y pasaron el control de pasaportes, no hallaron a nadie de la delegación española que pudiera ayudarles.

Alemania también les ofreció espacio en uno de sus aviones para posteriormente gestionar su traslado a España junto a la federación. Aunque tuvo que esperar unas horas más, finalmente el personal de la embajada española en Kabul localizó a Nilofar y su marido y lograron que entrasen en el vuelo organizado este viernes para su traslado primero a Dubái y, posteriormente, a España.

El segundo avión fletado por España aterrizó poco después de las 11.00 horas en Dubái con los 110 afganos evacuados y llegará en las próximas horas a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), según ha informado el Ministerio de Defensa en su Twitter.

El avión, un A400M, despegó poco después de las 8.00 horas de Kabul con 110 afganos a bordo, entre ellos tres familias completas y numerosos niños. Una vez en Torrejón, serán acogidos en las instalaciones preparadas expresamente para ello, donde también se les realizará una prueba de COVID-19 y se procederá a su identificación.