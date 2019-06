Navarra Suma, a punto de recuperar la Alcaldía de Pamplona La falta de acuerdo entre Bildu y el PSN favorece el cambio en el Ayuntamiento

Seguir Pablo Ojer @pabloojer Pamplona Actualizado: 15/06/2019 01:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si los partidos implicados en el Ayuntamiento de Pamplona, Navarra Suma, Bildu, PSN y Geroa Bai mantienen su palabra, Enrique Maya recuperará para los constitucionalistas el gobierno de la capital navarra. Todos, excepto Geroa Bai que no se pronuncia, mantuvieron hasta ayer que votarán a su propio candidato, de manera que el cabeza de lista de Navarra Suma, Enrique Maya, que obtuvo 13 de los 27 concejales en juego, será el próximo alcalde de Pamplona.

Los llamamientos desesperados de Bildu para que los socialistas «rectifiquen» y den sus votos al todavía alcalde abertzale, Joseba Asirón, dan muestra de que se ven más en la oposición que al frente de la alcaldía. «Cuando en Pamplona ocurra lo que ahora mismo está ocurriendo en otros lugares del Estado, donde las derechas están revirtiendo todos los avances sociales, será precisamente porque por acción o por omisión lo haya querido así», aseguró ayer.

El candidato de Navarra Suma, Enrique Maya, hizo un llamamiento a la candidata socialista, Maite Esporrín, para que no se vote a sí misma, para evitar la tentación, en teoría rechazada, de que Bildu apoye en el último momento a la socialista para que ésta dependa de los abertzales.

Nada con Bildu

No obstante, por lo que se está viendo en otros ayuntamientos navarros, el PSN mantiene su palabra de no pactar nada con Bildu. No están entrando ni como líderes ni como parte de conglomerado de partidos que incluya a los abertzales. Ya se sabe que el Ayuntamiento de Estella será para Navarra Suma. En la constitución de otros importantes ayuntamientos navarros sucederá algo parecido. Y no está sentando nada bien a los nacionalistas.

El pasado miércoles, Geroa Bai ya se quejó de que, en algunos consistorios, el PSN habla más con Navarra Suma que con ellos. Y amenazaron: «Esta actitud en nada ayuda a tejer la confianza que la propia Secretaria General del PSN, María Chivite, reivindicó en la primera ronda de negociaciones para la conformación de próximo Gobierno de Navarra».

Bildu también rechazó dar el voto positivo a María Chivite, aunque dejó en el aire una abstención. «Iremos tomando nota y adoptando las decisiones que, junto con nuestra militancia, veamos oportunas», explicó la candidata de Bildu, Bakartxo Ruiz.