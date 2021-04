La mujer de Villarejo pierde a su abogado Su letrado cede la venia a otro que sopesa derivar el asunto a un tercero

La macrocausa Tándem sobre las actividades del comisario José Manuel Villarejo que se sigue en la Audiencia Nacional tiene algo de particular en lo que se refiere a las defensas: conviven representantes de los despachos más prestigiosos de este país con letrados de gabinetes medianos o pequeños que en privado confiesan que no se han visto en otra igual. Más de treinta piezas separadas y un juicio en octubre que durará en torno a cinco meses llevan a más de uno a replantearse si sale a cuenta, sobre todo cuando el representado forma parte del elenco principal de investigados.

Es lo que ha debido pasar, según las distintas fuentes consultadas por este diario, en el caso de Gemma Alcalá, un personaje secundario en la trama pero esencial. Periodista de profesión, es la mujer de Villarejo y está investigada en el grueso del procedimiento porque administraba algunas de las empresas que el comisario utilizó para amasar una fortuna estando en activo. Figura en esta posición en Cenyt, el núcleo del entramado, y en Stuart & Mckenzie, la firma jurídica que utilizaron para facturar varios de sus controvertidos trabajos, entre otras mercantiles del grupo.

En algunas piezas se le imputa además, un rol específico. En Iron, por ejemplo, consta una llamada telefónica según la cual, se hizo pasar por cazatalentos para tantear a una empleada del despacho de abogados que se trataba de investigar. En la pieza 28 está imputada por infidelidad en la custodia de documentos, como parte de la cadena que habría agitado su marido desde prisión provisional para mercadear con documentación sensible que obraba en su poder fruto de sus tiempos en activo. Fue de hecho detenida de nuevo el pasado mes de octubre y a continuación, quedó en libertad.

El letrado que la venía representando desde que en noviembre de 2017 estallase la operación Tándem, Javier Iglesias, ha renunciado a su defensa. De acuerdo a las fuentes consultadas, obedecería a cuestiones económicas pues Alcalá, como el hijo de Villarejo y sus principales socios, tiene embargado todo todo su patrimonio desde hace ya tres años y medio. Precisamente, hace sólo un par de meses la Audiencia Nacional acordó una ampliación de las cuentas, participaciones e inmuebles trabados: habían aflorado más con la investigación y no se descarta que sigan apareciendo, especialmente en el extranjero.

Un nombre más en la causa

No obstante, no se puede obviar que Javier Iglesias ha adquirido notoriedad a medida que ha ido avanzando la instrucción y no por representar a Gemma Alcalá, sino por su relación con Villarejo. Aparece con frecuencia en sus agendas y en los audios, el comisario hace reiteradas alusiones a él, situándole como una suerte de interlocutor con el Partido Popular que presidía Mariano Rajoy. Iglesias fue también abogado del fallecido extesorero Álvaro Lapuerta, pero nunca de la formación política.

Además, en la pieza Kitchen, en la que no figura como investigada Gemma Alcalá, suena el nombre del letrado desde que el extesorero Luis Bárcenas le ubicó en esa misma posición de interlocución con el PP. Le atribuye una negociación por la que firmaba la paz con el partido a cambio de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrase en la cárcel. El abogado siempre ha negado que fuese cierto.

Como fuere, cedió la venia a otro letrado, Javier Puyol, que cuyo despacho estudia seriamente derivar el asunto a un tercero, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario. El juicio de cinco meses que se avecina a partir de octubre y en el que Alcalá se sentará en el banquillo por las piezas Iron y Land con una petición de pena total de más de 54 años de cárcel, sumado a los miles de folios que acumula ya el procedimiento, resulta disuasorio. Mientras duren las sesiones, además, el grueso de la instrucción seguirá en marcha y la mujer de Villarejo seguirá necesitando un abogado.