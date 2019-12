Una mujer mata a sus dos hijas en Gerona y se suicida lanzándose contra un camión La parricida quedó en estado crítico y murió horas después en un centro hospitalario

Son pueblos que su lugar en la hemeroteca a menudo solo lo encuentran en las páginas de sucesos. Pueblos donde todos los vecinos se conocen, donde muchos son familia. Pueblos que un día cualquiera del calendario quedan «conmocionados» -como suele adjetivar la crónica negra- por una herida que nunca más cicatrizará. Pueblos como Salitja (Gerona), en el que sus poco más de 300 habitantes jamás podrá olvidar que un día como ayer una de sus vecinas supuestamente mató a sus dos niñas, de cinco y seis años de edad, y luego intentó suicidarse arrojándose contra un camión. No consiguió su propósito de inmediato pero la mujer, de 39 años, murió horas después en el hospital a consecuencia de las graves heridas.

Los Mossos d’Esquadra lo tienen claro. No es que la del parricidio sea la principal hipótesis que la División de Investigación Criminal (DIC) de la Policía catalana, sino que «el escenario no deja ningún tipo de duda» sobre ello, explicó a los medios el jefe del área de investigación criminal de los Mossos en Gerona, Carles Martínez. Los investigadores han dado, además, durante una inspección ocular con una azada que podría ser el arma con el que la mujer acabó con la vida de sus dos hijas. Fue el padre el que dio la voz de alarma llamando al teléfono de emergencias 112. Y es que cuando llegó a su casa de Salitja, en el municipio de Vilobí d’Onyar, se encontró con los cadáveres de sus dos pequeñas con evidentes signos de violencia, según explicaron fuentes policiales.

Evitar la embestida

Tras asesinar a sus dos hijas, la mujer optó por el suicidio, arrojándose contra un camión en un puente de la autopista AP-7 a su paso por Salt, cerca de Vilobí. Llegó conduciendo su coche, aparcó el vehículo en uno de los laterales de la carretera y se lanzó contra un camión que circulaba por la vía, que no pudo hacer nada para evitar la embestida. Al menos un testigo vio la escena, según explican fuentes policiales. Esta persona pudo observar como, con sus ropas manchadas de sangre, se arrojó contra el camión. Pero no consiguió inicialmente su propósito de quitarse la vida, pese a haber recibido «un golpe muy severo», según los Mossos. Un helicóptero la evacuó, en estado crítico, hacia el Hospital Trueta de Gerona. Allí los médicos la operaron de urgencia pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Acabó muriendo a las pocas horas a consecuencia de las graves heridas sufridas en el impacto con el camión. A raíz del suceso, dos carriles de esta vía principal de comunicación por carretera de España con Francia tuvo que permanecer cortada durante un buen rato hasta que por fin se pudo restablecer la circulación.

Como es natural, el padre de las víctimas, que, para más inri, fue quien se encontró con los cuerpos de sus dos criaturas con evidentes signos de haber sido asesinadas, tuvo que recibir atención psicológica por parte de los servicios sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Tras el crimen, una comisión judicial, integrada por la titular del juzgado de instrucción numero 2 de Santa Coloma de Farners (Gerona) -que ha declarado, como es habitual, el secreto de las actuaciones-, el fiscal, la letrada del juzgado y un forense practicaron una inspección ocular en el escenario del doble parricidio.

Un pueblo «en shock»

En Salitja, sus 300 vecinos estaban «en shock». El pueblo quedó a primera hora de la tarde colapsado por la presencia de la comitiva judicial, furgones policiales que circulaban arriba y abajo y una avalancha de periodistas. Algunos de los vecinos con los que pudo conversar ABC no daban crédito a lo que había ocurrido en aquella casa unifamiliar. Una gente con una aparente actitud «normal», sin nada que les permitiese sospechar que algo tan grave podría acabar sucediendo.

La familia se había instalado en Salitja hacía cinco años: «Llevaban poco tiempo aquí, pero salían bastante. Las niñas jugaban con los niños del pueblo y la familia estaba integrada», comentaba a este diario Xevi, uno de los vecinos de la localidad. «Sabemos quiénes eran, pero no tenemos ni idea de qué habrá pasado», añadía el trabajador de uno de los tres restaurantes del pequeño núcleo de Salitja.

Los vecinos consultados recordaban ayer especialmente al padre. Un hombre que se mantenía en muy buena forma física. Había participado, e incluso ganado en alguna de sus ediciones, el Trialtó Sprint de Salitja, uno de esos acontecimientos que durante el año rompen la monotonía del pequeño pueblo.

Desde el Ayuntamiento de Vilobí l’Onyar, al que pertenece el pequeño núcleo poblacional de Salitja, confirmaron la versión de los vecinos de que la familia, que era catalana, llevaba relativamente poco en el municipio. Se empadronaron allí en 2014, según detalló la alcaldesa, Cristina Mundet, que, en una breve comparecencia, explicó que las hijas no estaban escolarizadas en el municipio. Al parecer, la madre era quién daba clase a las pequeñas en su propia casa, según explicaron algunas fuentes cercanas a la familia. También relató la alcaldesa que, al menos documentalmente, todo pintaba normal en la familia: «Los servicios municipales no tienen constancia de ningún expediente abierto ni de bienestar social ni de ninguna otra área», relató la alcaldesa.

En un comunicado, el Consistorio expresó su pésame por el infanticidio y mostró su «rabia» por los «hechos tristes y lamentables». Por eso el Ayuntamiento ha convocado para hoy sábado a las 11.00 horas un minuto de silencio ante la Casa Consistorial para condenar este doble crimen que ha acabado con la vida de las dos pequeñas y que ha trastocado el pueblo.

Además, el Consistorio de Vilobí d’Onyar, que ha dispuesto ayuda psicológica tanto para el padre como para el resto entorno de la familia, así como para los niños que se relacionaban con las víctimas, ha decretado también tres días de luto y ha suspendido todos los actos previstos en homenaje a las víctimas. Incluso los que llevaban meses preparándose para recaudar dinero para La Marató solidaria que organiza cada cada Navidades TV3 y que se celebrará este domingo.