Muere José María Luzón, el fiscal que logró la condena de Barrionuevo y Vera por el caso Marey Fue teniente fiscal del Tribunal Supremo entre los años 2000 y 2005

José María Luzón, el fiscal que logró la condena del exministro del Interior José Barrionuevo y el exdirector general de Seguridad Rafael Vera por la «guerra sucia» contra ETA de los GAL, murió ayer jueves a los 85 años de edad, según ha confirmado la Fiscalía General del Estado.

La #Fiscalía lamenta la pérdida del Excmo. Sr. D. José María Luzón Cuesta, quien fuera Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, y quiere trasladar su sentido pésame a su familia, amistades y compañeros — Fiscalía General (@fiscal_es) April 23, 2020

Nacido en Jaén en 1935 y licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, ingresó en la carrera fiscal en 1960 y fue teniente fiscal del Tribunal Supremo (2000-2005),

En 1985 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo. En 1994 fue promovido a fiscal jefe de la Sala de lo Penal y el 3 de febrero de 2000 juró como Teniente-Fiscal del Alto Tribunal, cargo para el que fue reelegido el 11 de marzo de 2005.

En el Tribunal Supremo, Luzón ejerció como fiscal, entre otros, en el "caso Barreiro", dentro del cual José Luis Barreiro, secretario general de Coalición Gallega, fue condenado, en 1990, a seis años y un día de inhabilitación, como autor de un delito de prevaricación, tras el recurso de casación presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que le absolvió inicialmente.

Luzón actuó también como fiscal en el "caso Marey", dentro del cual se investigó el secuestro del ciudadano vasco-francés Segundo Marey, la primera acción atribuida a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Por esos hechos estuvieron acusadas doce personas: el que fuera ministro del Interior entre 1982 y 1988, José Barrionuevo; el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristobal, el secretario de Estado para la Seguridad entre 1982 y 1994, Rafael Vera, el ex secretario general del Partido Socialista (PSOE) en Vizcaya Ricardo García Damborenea y el ex jefe del Mando Unico de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez.

También, el ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, y los ex policías José Amedo, Michel Domínguez, Julio Hierro, Francisco Sáinz Oceja, Juan Ramón Corujo y Luis Hens.