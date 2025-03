Muere el camionero al que el primer asesinato de ETA le hizo guardia civil

Durante sus 93 años de vida Fermín Garcés Hualde nunca olvidó lo que ocurrió el 7 de junio de 1968. Esa fecha no solo cambió su devenir, sino también la historia de España, porque ese día ETA comenzaba a matar. «Lo que vi y lo que pasé no se me olvidará en mi vida», decía en una entrevista este navarro en ABC hace unos años. Garcés falleció ayer en Madrid y será recordado como el primer hombre que se enfrentó cara a cara a los asesinos etarras.

Eran las 17.30 horas en la antigua Nacional I a su paso por Aduna (Guipúzcoa), junto a la fábrica de yeso Izaguirre. Dos etarras, Txabi Echebarrieta e Iñaki Sarasketa, que conducían un Seat 850 cupé blanco con matrícula de Zaragoza, descerrajaban cinco disparos contra el jovencísimo guardia civil José Antonio Pardines. Comenzaba así a escribirse la lista de los 854 asesinatos que la banda terrorista cometió a lo largo de casi medio siglo.

A esa misma hora y por ese mismo punto kilométrico, el 446,700, pasaba con su camión procedente de Francia Fermín Garcés. Contaba con 37 años y fue quien socorrió al guardia civil de tan solo 25 años. Testigo involuntario del primer asesinato de la banda terrorista, escuchó dos estruendos y creyó que se trataba de un reventón de una rueda de su camión. Al ver que no era así y sin bajarse del vehículo vio cómo Pardines caía boca arriba y seguidamente observó cómo los etarras volvían a dispararle un par de tiros.

En ese momento, el camionero intentó retener a uno de los dos terroristas que estaba a punto escapar tras el asesinato del agente. «Al volver la vista hacia adelante veo al guardia civil caído en el suelo y que dos individuos están disparando contra él. Me bajo del camión y les grito: ‘¡Quietos, asesinos, quietos!’. Y agarro a uno por el hombro, al Sarasketa, pero el otro, el Echebarrieta, me apunta con su pistola y tengo que soltarlo», contaba Garcés. Ante el temor de que le disparasen, el camionero se refugió tras su vehículo. «Salí disparado por si acaso me tiraban un tiro», contaba Garcés. En el libro, ‘Pardines. Cuando ETA comenzó a matar’ el historiador y responsable de investigación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Gaizka Fernández Soldevilla recoge este pasaje y señala cómo este asesinato cambió la historia del País Vasco «para siempre».

José Antonio Pardines, el primer asesinado por ETA ABC

«Creo en los milagros»

A pesar de ser apuntado con una pistola, Garcés no se acobardó y se subió al primer coche situado en la fila de control y siguieron al Seat cupé donde huían los terroristas. « Desde ese día creo en los milagro» , aseguraba Garcés. «Si me hubieran matado a mí, no les habrían cogido». Garcés fue quien alertó de lo sucedido al compañero de Pardines, el guardia civil Félix de Diego (asesinado años más tarde por ETA) e informaron de que los huidos se habían refugiado en Tolosa, un dato clave para que los guardias dieran con ellos.

Echebarrieta falleció ese mismo día en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Benta-Haudi, un barrio de las afueras de la localidad guipuzcoana. El segundo, Sarasketa, fue identificado por este camionero navarro cuatro días después en una rueda de reconocimiento en la comandancia de San Sebastián. Sarasketa solo pasó 9 años en prisión ya que fue uno de los beneficiados por la Ley de Amnistía de 1977.

José Antonio Pardines Arcay, guardia civil, primer asesinado por ETA: su moto, en el suelo en el lugar de los hechos ABC

«Mire usted, quisiera entrar en la Guardia Civil»

Este suceso marcó la vida de Fermín Garcés quien desde ese momento supo que quería ser guardia civil para ayudar a poner fin al horror y la sinrazón etarra. Solo tres meses después del asesinato de Pardines, en septiembre de 1968, Garcés se incorporó al cuerpo .«Querían darme una condecoración y un premio en metálico» , recordaba Garcés. Pero él tenía claro que quería formar parte del cuerpo, algo que nunca se había planteado: «Mire usted, quisiera entrar en la Guardia Civil». Primero fue a la Academia a Sabadell, para después recabar en el Parque Automovilístico en la calle Príncipe de Vergara en Madrid.

El guardia civil estuvo presente en el primer asesinato de ETA, y 20 años después volvió a ser testigo de otros atentados. El 22 de noviembre de 1988, la banda terrorista ETA hizo explotar un coche bomba junto al edificio de la Guardia Civil en la calle San Francisco de Sales de Madrid. En el atentado murieron dos personas, Jaime Bilbao Iglesias, y el niño de dos años Luis Delgado Villalonga. Garcés vivía justo al lado en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno, y esa bomba puso punto y final a la historia de Garcés como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ese día le dijo a su coronel que se quería volver al pueblo, a Valtierra (Navarra). Era la segunda explosión que vivía en la capital de España. «La tercera (bomba) ya no me coge».

A los 56 años, Garcés se jubiló. Como miembro del Instituto Armado fue condecorado con la medalla al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Rojo por su acción el día del asesinato de Pardines, pero no fue hasta 2016 cuando le hicieron entrega de la condecoración. 48 años después, la Benemérita se la entregó y le proporcionó un uniforme nuevo a su medida. Ayer, el Instituto recordó a Garcés con un mensaje en su cuenta de Twitter : «Nos ha dejado una gran persona... Fermín Garcés Hualde . Fermín era camionero en 1968. Se enfrentó desarmado a los etarras que asesinaron al primer guardia civil, José Pardines Arcay. Después cumplió su ilusión de ser guardia civil». Esa misma ilusión la ha querido seguir su nieta, quien para honrarle pasó a formar parte del cuerpo de la Guardia Civil».