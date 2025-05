Muere Cásper, butronero, narco y jefe del hampa que organizó el robo de los cuadros de Koplowitz

Ángel Suárez Flores, Cásper, es parte importante de la historia criminal de España . Butronero, narcotraficante especializado en «vuelcos» (robos de droga) y cerebro del robo de los cuadros de Esther Koplowitz, falleció el pasado sábado a los 61 años en el Hospital ... Gregorio Marañón víctima de una leucemia después de una veintena de días ingresado. La Audiencia Nacional le condenó a 90 años de prisión, aunque el Supremo, en la revisión del caso, le rebajó un año la pena. En prisión desde 2011, aunque su primer ingreso se produjo en 1986, salió de prisión en noviembre « por razones humanitarias» a propuesta de la Junta de Tratamiento de Soto del Real , donde cumplía la pena.

Aunque fue condenado a 89 años, estaba previsto que cumpliera 20. El Supremo, en 2016, avaló el fallo de la Audiencia Nacional por los delitos de torturas, amenazas, lesiones, tráfico de drogas, detención ilegal y tenencia ilícita de armas como líder de una organización criminal dedicada a robar cargamento de droga a otros «narcos» con métodos extremadamente violentos. Lo que se conoce habitualmente como « vuelcos » entre narcos, una de las modalidades más peligrosas delictivas, pues en esos enfrentamientos el derramamiento de sangre está asegurado.

En esa última etapa de su «carrera» la banda llegaba a hacerse pasar por la Guardia Civil. De hecho, a un testigo protegido intentaron sacarle información sobre un contenedor de droga llegado al puerto de Algeciras a puñetazos y patadas. Lo desnudaron y lo metieron en una nave, donde le envolvieron la cabeza con cinta adhesiva, «para que no salieran fluidos al dispararle» . Le cortaron parte del dedo izquierdo pulgar del pie con un machete . La versión de Cásper, como no podía ser de otra manera, era diametralmente distinta: «Nunca en mi vida he participado en un hecho violento» , insistió ante el plenario.

«Meto a tus niñas a putas»

Otro de los casos por los que fue condenado fue la reclamación de una deuda de 450.000 euros a un traficante . Las presiones comenzaron en septiembre de 2009, mandándole los siguientes mensajes al cuñado del deudor: «Ponme en contacto con Fabián o le meto una lata de gasolina en su casa» . El siguiente paso fue amedrentar a la esposa de su víctima: «Quiero los 450.000 euros y otro millón en intereses, porque, si no, me da igual quien sea» . Días después, insistió: «A ver si voy a tener que coger a tu cuñada y a tu mujer de ahí abajo para que me hables. Te voy a cobrar el millón que me debes también; te lo digo así de claro, por las buenas o por las malas . Como no me contestes al teléfono, pillo a tu cuñada por la oreja, me llevo a tu mujer y la meto en el maletero» .

Pero, sin duda, el hecho que le hizo saltar al ruedo mediático fue el robo de 17 cuadros y demás obras de valor millonario a la empresaria Esther Koplowitz , en agosto de 2001 , con la complicidad del vigilante que trabajaba para la magnate.