Los Mossos se rebelan: «Dejen ya de hacer política con nosotros» Culpan al Govern de que el fiscal investigue a «los agentes de a pie» por las identificaciones

Jesús Hierro

Seguir Barcelona Actualizado: 29/08/2018 01:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las denuncias por la supuesta politización de los Mossos d’Esquadra por parte de la Generalitat no son nuevas. Muchos agentes alzaron la voz por lo que sucedió el 1 de octubre, la presunta pasividad de policía catalana en el operativo contra el referéndum independentista, que se investiga por vía judicial. Ahora, la causa abierta por la Fiscalía Superior de Cataluña por las identificaciones de los Mossos a ciudadanos que arrancaban lazos amarillos de las calles y retiraba simbología independentista del mobiliario urbano ha vuelto a poner al Govern de la Generalitat en la diana de las críticas. Y, en particular, al consejero de Interior, Miquel Busch. El sindicato de la policía catalana Uspac ha sido contundente en sus reproches al consejero. «Deje, de una vez por todas, de hacer política con los funcionarios del cuerpo de Mossos d’Esquadra y preocúpese de nuestras condiciones de trabajo, ya que no ha movido ni un dedo desde que está en el cargo». En el mismo comunicado, emitido ayer, acusan al Govern que preside Quim Torra de no preocuparse de los agentes excepto cuando se trata de utilizarlos de forma partidista. «Como hicieron el 1-O y están haciendo ahora», añaden.

Asumir responsabilidades

La Fiscalía Superior de Cataluña tomó nota de la denuncia interpuesta por una entidad contraria a la independencia y el lunes ordenó sus primeras diligencias en base al anuncio a bombo y platillo de Torra y Buch de que los Mossos habían identificado a más de una docena de ciudadanos que arrancaban lazos, a quienes, además, amenazaban con multas de hasta 30.000 euros. Entre otras cosas, el fiscal pidió identificar a los agentes que habían actuado en esa misión. El sindicato Uspac, por consiguiente, culpa al Govern de haberlos puesto así en medio de un debate político. «Como investigados, los de siempre, los agentes de a pie, que únicamente seguimos instrucciones de nuestros mandos». Se lo reprochan al ejecutivo de Torra. Por eso piden a Buch y a los mandos policiales que envíen un escrito al fiscal «asumiendo toda la responsabilidad y exculpando a cualquier agente, dado que han obedecido sus órdenes».

Por su parte, Valentín Anadón, portavoz de la Fepol (entidad que agrupa a los principales sindicatos policiales), mostró ayer en declaraciones a ABC su «hartazgo» de que «unos y otros» intenten politizar el cuerpo de Mossos d’Esquadra. «Que nos dejen al margen del debate político», exigen los sindicatos. Parece difícil que los Mossos puedan quedar estos meses fuera de la polémica de la guerra de los lazos.