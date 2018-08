Los Mossos cierran filas en torno a la agente que disparó tres veces al atacante de Cornellá La familia estudia denunciar a la agente, que disparó cuatro veces contra Taib

Jesús Hierro

La agente de los Mossos d’Esquadra disparó en cuatro ocasiones contra el hombre que la madrugada del lunes entró en la comisaría de Cornellá (Barcelona) amenazándola con un cuchillo. Tres de los cuatro tiros impactaron en el cuerpo de Abdelouahab Taib, acabando con la vida del argelino. Un disparo acabó en su cabeza, otro en un brazo y el tercero en una pierna, según ha podido saber ABC. La principal hipótesis de los investigadores es que buscaba su propia muerte. Es lo que se conoce como «suicide by cops» (suicidio a manos de la policía), en su caso por la vergüenza que sentía por ser gay en el colectivo musulmán.

La Policía catalana, ya el lunes, defendió la proporcionalidad del tiroteo, aunque no dio detalles sobre qué había sucedió exactamente en esos pocos segundos que pasaron entre el momento en que Abdelouahab Taib entró en la comisaría -tras llamar al interfono y abrirle la agente la puerta- y los disparos que acabaron con su vida. Ayer, en otra rueda de prensa, y en base a las imágenes de las cámaras de la comisaría, y al propio testimonio de la agente, los Mossos insistieron en amparar su «correcta, proporcional, adecuada y congruente» actuación ante la «extrema gravedad» del ataque. Fuentes de la investigación aseguran que las imágenes de las cámaras apuntan a que el atacante, tras entrar, cruzó la mampara de protección y se abalanzó con el cuchillo sobre la agente, que estaba sentada tras el mostrador. Ella pudo esquivarle, reculó unos metros y luego disparó sobre el atacante.

Declaración de la agente

Pero si la agente actuó con proporcionalidad o no se dilucidará por vía judicial. La juez de Cornellá que estaba de guardia en el momento de los hechos la interrogó ayer, y lo hizo en calidad de investigada, según pudo saber este diario. La juez también tomó declaración ayer al sargento que estaba en la comisaría en el momento de los hechos, aunque en su caso. La versión que ella dio se ajusta a lo defendido por los Mossos. «Tuve la percepción de que me iba a matar y de que era un ataque terrorista», explicó en sede judicial, según adelantó El País. La agente reconstruyó lo sucedido. Explicó a la juez que el hombre dijo «Yo es que...», e inmediatamente sacó un cuchillo de la cintura, lo levantó y dijo «Alá», y otras palabras que la policía no entendió. El sargento, por su parte, explicó que vio peligrar su vida, y que de no haber disparado ella lo hubiera hecho él «sin duda». «Se me adelantó», explicó.

Los allegados del fallecido no avalan la supuesta idoneidad de la respuesta de la agente y estudian denunciar a los Mossos por un tiroteo que ven del todo «innecesario». Consideran que había «mil maneras» de reducir al hombre sin necesidad de matarlo, según explicó a ABC el abogado de la familia, David Martínez. Pero los Mossos tienen claro que su agente hizo lo correcto. «No tenemos ninguna duda de que la agente actuó como tocaba», sostuvo el director de los Mossos, Andreu Joan Martínez. La «rápida reacción» de la agente evitó «males mayores». Después de los interrogatorios, en compañía de la juez, la agente y el sargento volvieron a pisar la comisaría para una reconstrucción. Y es que la investigación del caso tiene dos vertientes: el supuesto ataque terrorista, del que de momento se encarga la Audiencia Nacional, y el tiroteo en sí, que sigue investigando la juez del municipio que estaba de guardia.

Ayer, el barrio de La Gavarra trataba de recuperar la normalidad tras un lunes en el que fue tomado por la policía. Escrutaron el bajo del número 6 de la calle Garraf, donde el atacante todavía vivía con su pareja, Luciana. Se divorciaron una semana tras el deterioro de la relación al descubrir ella la homosexualidad del marido. Todavía vivían juntos a la espera de que Abdelouahab Taib, que trabajaba en una empresa de mensajería, encontrase un piso.

Matteo Salvini

El ataque a la comisaría de Cornellá ha desencadenado reacciones políticas, entre ellas la del ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini. En su cuenta de Twitter, el mandatario, contrario a las políticas de acogidas de inmigrantes, ironizó sobre lo sucedido. «Altro bell’esempio di integrazione...» (otro bello ejemplo de integración), escribió el político en un mensaje en el que enlazaba una noticia sobre el ataque a la comisaría catalana.