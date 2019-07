Montero: «Sánchez tiene la propuesta de votar la coalición en el Congreso desde el minuto 1» Podemos está seguro «de que en la Cámara hay apoyos suficientes para un Gobierno de coalición»

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, reveló este jueves que, con su artículo de ayer, el líder del partido, Pablo Iglesias, hizo «explícita una propuesta que Pedro Sánchez conoce desde el principio», y que en esta formación están «seguras de que en la Cámara hay apoyos suficientes para un Gobierno de coalición».

Lo hizo en una entrevista en TVE en la que se le preguntó por la idea de Iglesias de someter a votación en julio en el Congreso un acuerdo para un Gobierno de coalición, y, en caso de que, como el PSOE alega, no obtuviera apoyos suficientes de otros grupos para alcanzar una mayoría absoluta, renunciar a ese objetivo de Ejecutivo conjunto en la votación de septiembre.

«Hemos hecho explícita una propuesta que Pedro Sánchez conoce desde el principio», aseguró; y, más tarde: «Pedro Sánchez tiene esa propuesta desde el minuto 1». Iglesias ya atestiguó en su artículo que Sánchez le había esgrimido en sus reuniones el argumento de la falta de mayoría absoluta para negarle el Gobierno de coalición.

Por ello, de las palabras de Montero se deduce que el líder de Podemos rechazó en sus encuentros esa coartada y que, haciendo ahora pública su propuesta, no aspira a que el PSOE la acepte sino a poner en evidencia ante la opinión pública la falsedad de su coartada. «El PSOE dice que los números no dan. Comprobémoslo, quizá sí que den», desafió la entrevistada.

Es más, la número dos de Podemos, aunque insistió en que es al PSOE a quien le corresponde buscar los apoyos, afirmó a tenor de sus contactos con otros partidos: «Estamos seguras de que en la Cámara hay apoyos suficientes para un Gobierno de coalición progresista».

Minutos después se declaró incluso «convencida de que en la primera votación conseguimos que haya un Gobierno de coalición», para lo que la abstención plausible de grupos como ERC y Junts tendría que pasar a un sí, «y, si no, en esa segunda» de julio.

Sin embargo, Montero sigue convencida de que el PSOE «ha decidido ir a una investidura fallida sin negociar nada con nadie», no para que salga sino para «presionar a Ciudadanos para torcerle el brazo a (Albert) Rivera» y que se abstenga, y lamentó, en argumento idéntico al de los socialistas: «Para qué esperar a septiembre si podemos probarlo ahora en julio».

En cualquier caso, Montero recordó que el PSOE «no necesita puntualmente los votos de Unidas Podemos», sino que «necesita alianzas estables para sumar más que las derechas» cuando se tramiten en el Parlamento sus iniciativas legislativas, para las cuales la portavoz de Unidas Podemos dijo que su grupo no tiene «líneas rojas».

Montero, eso sí, se resistió por todos los medios a contestar si su presencia personal o la de Iglesias en el Consejo de Ministros es una condición sine qua non para facilitar la investidura de Sánchez, y también si está dispuesta a repetir elecciones en caso de que no haya acuerdo con el PSOE.

En cuanto a si Podemos llevará su exigencia de Gobierno de coalición hasta el final, aunque la negativa del PSOE conlleve la repetición electoral que se presume negativa para Podemos, Montero replicó: «Esa pregunta, para nosotros, no tiene sentido; no tenemos capacidad para determinar o no si hay unas segundas elecciones. Si nos llevan a una repetición electoral va a ser algo que decida el PSOE».

La número dos de Podemos descartó que la investidura se decida entre el martes 23 y el jueves 25, intervalo entre las dos votaciones en el Congreso. «Esos juegos, esos cambalaches no responden a la seriedad del momento político», desdeñó. «Si uno plantea una negociación en las últimas 24 horas, es que no quiere que salga la investidura».