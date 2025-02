Monedero culpa al PP de la cifra de muertos en Madrid: «Golpear la malla de la sanidad mata»

El cofundador de Podemos y profesor Juan Carlos Monedero durante una entrevista en una televisión achacó la elevada cifra de muertos en la Comunidad de Madrid por coronavirus con los años que lleva el Partido Popular gobernando en la región. Juan Carlos Monedero participó en el programa «Chamuco TV», que se emite en el Canal 22 de la televisión mexicana, que está financiado por el gobierno de López Obrador. El motivo de la entrevista no fue otro que hablar de cómo estaba viviendo España el confinamiento y la situación que ha originado el coronavirus en el país.

Monedero, sin hacer ningún tipo de crítica a los errores del Gobierno, destaca que España «por fortuna» tiene un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que «ha puesto en marcha medidas urgente para paliar este tipo de problemas». El profesor fue más allá y dispara contra el Partido Popular, formación a la que responsabiliza de la elevada cifra de muertos en la Comunidad de Madrid.

« Venimos en el caso de Madrid de más de 20 años de gobiernos de la derecha , Madrid es uno de los focos de mayor número de fallecidos precisamente porque la malla de la Sanidad pública es uno de los lugares más golpeados y eso mata. Cuando no tienes una estructura de sanidad pública, si tú no tienes recursos, no tienes respiradores, si tú no tienes camas en unidades de cuidados intensivos cuando estalla una pandemia de estas características bueno pues te golpea con mucha dureza», aseveró, obviando del hecho de que en la región, y en especial en Madrid capital, hay un gran número de habitantes y la circulación es mayor que en otras zonas del país. Tampoco habló de otros puntos de España que están sufriendo con la misma virulencia los efectos del virus como, por ejemplo, Cataluña o La Rioja.

No es el único ataque que Monedero lanzó, quien también arremetió contra las residencias de mayores. Un lugar que se ha convertido en foco de la tragedia durante la pandemia. «La única noticia positiva es que hoy han fallecido 367 personas, que son menos que los 440 de ayer, y menos que los casi 1000 que hemos llegado a tener... Hay que recordar que de estos 22.000 fallecidos, la mitad son ancianos que han fallecido en residencias de ancianos privadas o de gestión privada. Es una de las grandes reflexiones de las cuales va a salir España. Convertir la salud en una mercancía mata y es una de las lecturas terribles de las cuales tenemos que aprender», sentenció.

Monedero puso como ejemplo a México en la gestión contra el virus . Un país donde un juez tuvo que ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador a tomar todas las medidas y acciones preventivas necesarias para identificar a los ciudadanos contagiados por el nuevo coronavirus (COVID-19). La sentencia fue emitida el 19 de marzo por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la capital del país mesoamericano.

«Las autoridades no están adoptando las medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales al riesgo que se enfrenta el país, para la prevención, evitabilidad de contagio, detección y reacción al virus SARS-COV-2 y la enfermedad por COVID-19», señaló el juzgado en un extracto de la sentencia que fue publicado en un comunicado de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI).

