La Moncloa rechaza la propuesta de APM y FAPE para no filtrar las preguntas porque «se queda muy corta» La Secretaría de Estado de Comunicación, dirigida por el periodista Miguel Ángel Oliver, pide otra fórmula que no priorice a los periodistas que habitualmente cubren información del Gobierno

La Moncloa ha rechazado la propuesta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) al considerar que «se queda muy corta». Así lo ha expresado la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC), dirigida por Miguel Ángel Oliver , en una carta remitida el viernes día 3 de abril a los presidentes de los organismos, Juan Caño y Nemesio Rodríguez .

Las asociaciones propusieron un nuevo método después del manifiesto «La libertad de preguntar» , firmado por más de 400 periodistas de todos los medios de comunicación, que rechazaba el filtro de preguntas utilizado por el Gobierno en las ruedas de prensa desde que se decretó el estado de alarma. Su propuesta fue una «fórmula mixta» para que los periodistas habituales que cubren información del Gobierno participen en directo en tandas y que se filtren las preguntas del resto de medios de comunicación que están en el grupo de Whatsapp creado para las convocatorias.

Según la SEC, se rechaza esa propuesta porque «parece contar con el respaldo de los periodistas que habitualmente cubren la información del Gobierno pero se queda muy corta en opinión de todos los demás , dada la dimensión nacional e internacional de la crisis«. Por ello, La Moncloa pide a las asociaciones «seguir trabajando » para encontrar un sistema que cumple con tres criterios que señalan en la carta. El primero, «acoger al mayor número de medios tomando como base los más de 160 representados» en el grupo de Whatsapp; el segundo, que «facilite» el directo y el tercero, que incorpore un «criterio no discrecional» en la selección de los periodistas.

No obstante, la propuesta de APM y FAPE no había sido aceptada en su totalidad por los periodistas que siguen al Gobierno, porque preferían utilizar una aplicación de videoconferencias como "Zoom", que permitiese una participación más amplia y no por grupos.