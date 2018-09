La Moncloa protege a Sánchez: su tesis pasa el control con un 13% de plagio El comunicado del Gobierno no deja constancia de en qué centro se hizo el análisis, quién lo supervisó o a qué puntos de la tesis hacen referencia ese porcentaje

S.E.

Madrid Actualizado: 14/09/2018 11:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estuvo durante años guardada celosamente en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela se publicará hoy. Así lo ordenó ayer Sánchez después de ceder a la presión de la oposición y de que ABC desvelara que el trabajo del líder socialista contiene hasta tres tipos de plagios y apropiaciones de otros académicos.

La Moncloa ha emitido ahora un comunicado para intentar apagar el fuego que informa que Sánchez no incurrió en ninguna irregularidad al elaborar el texto. El mensaje del Gobierno consta de una página, no aporta muchos detalles (por ejemplo, omite concretar dónde se llevó a la prueba informática) y asevera en el titular que el presidente «supera ampliamente los softwares de coincidencias», aunque reconoce plagio en un 13% del contenido.

Según la nota del Gobierno, la tesis ha sido sometida a varios programas informáticos para detectar copias y el resultado «se trata de porcentajes normales, de acuerdo a la normativa». Las herramientas utilizadas por el Ejecutivo han sido Turnitin en el que se ha obtenido un 13% y PlagScan que anotó un 0.96%. La Moncloa, a pesar de los porcentajes, asegura que estas cifras no surgen de ningún copia-pega, sino que son las propias citas y referencias que el documento posee.Es decir, ni rastro de los sucesivos ejemplos que ABC detectó en su análisis y que con precisión ha ilustrado con fotografías en las ediciones de ayer y hoy.

El responsable de Turnitin

El responsable de Turnitin en España, Lluis Val, en una entrevista en Onda Cero, ha explicado que no le consta que «La Moncloa tenga una licencia» del programa y que no se puede utilizar a título personal. Val no quiso avanzar un juicio «sin haber visto el documento» del presidente ya que para asegurar que existe plagio hay que analizar a qué hace referencia ese 13%.

Sin embargo, el resposable de Turnitin sí que ha asegurado, frente a la afirmación del Gobierno de que «existe un amplio consenso en el ámbito académico en considerar que se trata de porcentajes normales», que «no hay una respuesta homogénea» sobre lo que es plagio. En este contexto, el comunicado de La Moncloa no deja constancia de en qué centro se hizo el análisis, quién lo supervisó o a qué puntos de la tesis hacen referencia ese 13%.