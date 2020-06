Moncloa «mantiene su hoja de ruta» para reunir la mesa de diálogo en julio y alejarla de las elecciones catalanas Fuentes del Gobierno sugieren que es Torra quien prefiere aplazar la convocatoria de la cita para sacar rédito político Montero aprieta al PP para negociar los Presupuestos y resta importancia a que Sánchez no llame al líder de la oposición

En el Gobierno son conscientes de que unas posibles elecciones catalanas en otoño dificultarán la negociación de ERC para los Presupuestos Generales del Estado de 2021. El objetivo es que el proyecto presupuestario llegue al Congreso en septiembre, por lo que La Moncloa quiere acelerar la mesa de diálogo con Cataluña y alejarla lo más posible de una precampaña que endurecería la posición de ERC y JpCat. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha expresado que solo hace falta «cuadrar las agendas» para que se convoque, aunque diversas voces en el Gobierno creen que la cita se está bloqueando desde el propio «Govern».

«El presidente del Gobierno ya anunció que no tendría ningún inconveniente de reunirse a lo largo del mes de julio», ha manifestado este martes la ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «El Gobierno mantiene su hoja de ruta», ha aseverado. No obstante, fuentes del Gobierno sugieren que es el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien prefiere mantenerla congelada para sacar rédito político en unas previsibles elecciones catalanas en otoño.

Lo que pase con la mesa de diálogo determinará la negociación presupuestaria y las alianzas que Sánchez pueda trazar. No obstante, esto no significa que el Gobierno renuncie a sus pactos de investidura. Montero ha asegurado este martes que seguirán trabajando con todos los partidos «que no se hayan autoexcluido» de la negociación, lo que incluye a ERC.

El Gobierno confía en recabar la mayor cantidad de apoyos por la excepcionalidad del momento, pero se centra especialmente en abonar el terreno para un acuerdo con Ciudadanos por si los apoyos de ERC fallasen. Una red de seguridad. «Queremos agradecer la predisposición de Cs para llegar a acuerdos», ha expresado Montero en un momento de la rueda de prensa. El partido naranja advirtió ayer al Ejecutivo de que será «muy difícil» negociar los Presupuestos si mantienen la mesa de diálogo con el «Govern» de Cataluña. No es un ultimátum, como el de ERC, que les pidió elegir entre uno o otro, pero sí un aviso importante.

Una razón más convocar la mesa en la segunda quincena de julio, lejos de la presión electoral de sus socios independentistas. En La Moncloa saben que dibujar una base de apoyos donde Cs y ERC encajen será complicado porque el partido de Inés Arrimadas y el independentismo son como agua y aceite. Por eso Montero también ha expresado que «no es el momento en nuestro país de vetos cruzados, no es el momento de que estemos señalando aquellas cuestiones que nos separan, es el momento de altura de miras».

La ministra portavoz ha vuelto a pedir el apoyo del Partido Popular a las cuentas. En estos momentos, los grupos parlamentarios de PSOE y PP se encuentran negociando las enmiendas y las conclusiones de la comisión de reconstrucción que se celebra en el Congreso de los Diputados. «Es el momento de que todos arrimemos el hombro y apartemos diferencias», ha expresado Montero. «Este Gobierno le tiende la mano al PP para que aparte esas diferencias ideológicas y que las cuentas puedan contar con un amplio consenso», ha proseguido.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado en los últimos días que el presidente del Gobierno no se haya puesto en contacto con él desde hace casi dos meses para trabajar este apoyo. Preguntada por este reproche, Montero considera que no se trata de una «cuestión de quién llama a quién» e insisten en parece más una «excusa» para no negociar. que el Gobierno Además, ha asegurado que existen contactos con los populares y que el Gobierno «tiene mano tendida» para negociar las cuentas con ellos.

Por otro lado, Montero ha explicado que por el momento no hay ningún partido político que les haya confirmado ya su voto favorable, pero asegura que tienen «muchas esperanzas en formaciones que han querido expresar su utilidad para la ciudadanía».