Monago denuncia que hay una «orden» para «ocultar el número real» de muertos por coronavirus en Extremadura El presidente del PP de Extremadura dice que «mueren muchas más personas por coronavirus de las que se dice»

EFE Mérida Actualizado: 01/04/2020 12:28h

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado este miércoles que «mueren muchas más personas por coronavirus de las que se dice», pues existe, según ha agregado, «una orden» para «ocultar el número real» de óbitos.

A su juicio, en Extremadura han muerto algo más de 130 personas por coronavirus y «no es verdad», ya que el Gobierno, a través de una directriz de los ministerios de Sanidad y de Justicia, «está anulando las autopsias e indicando que la muerte por coronavirus sin test hay que anotarlas como no confirmadas.

A través de un comunicado de prensa, Monago ha explicado que dicha directriz sostiene que «si muere una persona sin habérsele practicado el test, en el parte de defunción hay que recoger como causa inmediata la última que se considere correcta, es decir, fallo multiorgánico, estrés respiratorio, o insuficiencia respiratoria aguda».

Además, se ha limitado la intervención de los forenses y sólo se harán autopsias a los casos de muerte violenta o en los que exista clara sospecha de criminalidad.

«Seguimos sin saber el número de contagiados y de fallecidos por coronavirus porque no se han hecho test masivamente», ha añadido el líder de los populares, quien considera que «sin pruebas no hay curva que vencer al no saber a día de hoy el número real d e contagiados ni de fallecidos».