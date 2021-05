La mitad de las casi 15.000 okupaciones denunciadas el año pasado ocurrieron en Cataluña Cada día se allanaron o usurparon cuatro propiedades, la cifra más alta de los últimos cinco años

Propietarios de viviendas desesperados, vecinos en pie de guerra soportando a quienes se instalan a su lado sin respetar ninguna norma, usurpadores de propiedades ajena y allanamientos que provocaron una conflictividad vecinal inédita durante el verano pasado y una sensación de inseguridad, subjetiva o no, pero evidente. Los datos, a los que ha tenido acceso ABC, ponen cifras concretas a esas convivencias insostenibles. Se denunciaron 14.675 okupaciones (allanamientos o usurpaciones), puesto que en las denuncias policiales no se delimita y es el juzgado el que determina la calificación. Casi la mitad, en Cataluña, que ha mostrado la política más permisiva con esta delincuencia de impacto social. En concreto, 6.647, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La segunda comunidad en la que hubo más okupaciones fue Andalucía, con 2.372 casos, seguida muy de lejos por Madrid, con 1.316 casos denunciados, la Comunidad Valenciana (1.297) y Canarias, con 623 viviendas okupadas. Estas cifras suponen que cada día cuatro viviendas fueron presa de los usurpadores, un drama para esos propietarios.

La estadística oficial revela un aumento de solo el 2,1 por ciento de aumento de casos en el segundo semestre respecto a 2019, pero la visibilidad del problema durante los meses anteriores hizo que el Gobierno y la Fiscalía movieran ficha. En septiembre pasado Interior aprobó un 'Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles', incluido en una instrucción dictada por el secretario de Estado de Seguridad con el fin de dotar de seguridad jurídica a los policías que actúan contra los okupas y criterios de cómo hacerlo.

Una percepción subjetiva de inseguridad

Interior reconoció entonces que aunque las okupaciones no se habían incrementado de forma exponencial (un 5,3 habían crecido en los seis primeros meses), existía una percepción subjetiva de inseguridad y había que darle respuesta. A grandes rasgos, según este protocolo, los policías solo pueden desalojar sin esperar medidas judiciales en caso de delito flagrante, tanto en un allanamiento de morada como en una usurpación. Y aquí está la clave una vez más, pues no se trata de una cuestión temporal: inmediatez de la acción, inmediatez personal y necesidad urgente de intervención policial, según el Tribunal Supremo. Si no se puede acreditar esa flagrancia el desalojo tendrá que instarlo la Fiscalía, que también elaboró una instrucción propia.

Los datos del año reflejan que las okupaciones (en ambas modalidades) han seguido una curva ascendente desde 2015, cuando se registraron 10.376 casos, frente a los 14.675 del año pasado. Solo en 2016 disminuyeron, aunque la estadística no aclara cuáles pudieron ser los motivos. En ese periodo, en Cataluña se dispararon hasta casi duplicarse. No llegaban a 4.000 y en 2020 se acercaron, como se ha dicho a los 7.000, con Barcelona (gobierno de Ada Colau y su política permisiva) copando las cifras: 4.793 viviendas okupadas.

En Madrid, la tendencia fue la contraria. Si hace cinco años se constataron 1.630 okupaciones ilegales, en 2020 esa cifra cayó hasta las 1.316.