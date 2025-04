Una misión europea visita España esta semana para tratar los crímenes de ETA sin resolver

El atentado que causó la muerte de dos guardias civiles en Palama de Mallorca en 2009 aún no se conoce el autor material

Son muchas las víctimas que han sufrido el horror de la sinrazón etarra. Madres, esposas, hijos, amigos, que a la pena de la pérdida se le suma el no poder cerrar el duelo porque su caso no se pudo resolver. Sobre la mesa quedan ... más de 300 crímenes de los que no se conoce autor material .

Son casi el 44% de los 857 asesinatos de la banda . Las cifras son algo dispares según quién realice la lista de estos asesinatos sin resolver. La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) los cifra en 377. Mientras, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), cuenta algo más de 300. Esta diferencia está en que la primera también tiene en cuenta los crímenes cometidos entre 1969 y 1976, que fueron perdonados por la ley de Amnistía de 1977. Cuando se cumplen diez años del anunicio del «cese de la violencia armada» de la banda terrorista una delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitará España, entre los días 3 y 5 de noviembre para tratar los crímenes de ETA sin autor conocido. Esta visita está relacionada con una petición, llevada a cabo en 2016 por Miguel Ángel Rodríguez Arias –abogado de DyJ–. Fue el año pasado cuando se intentó llevar a cabo esta misión, pero la pandemia lo impidió. En la primera lista presentada por la asociación que preside Daniel Portero , cifraba en 379 los asesinatos, ya que incluía los crímenes de Begoña Urroz (quien fue víctima del grupo terrorista DRIL) y del funcionario de prisiones Máximo Casado (asesinado por los terroristas Carlos Subijana Izquierdo y Zigor Bravo Saez de Urabain). Los asesinatos sin resolver de la banda terrorista ETA ABC La delegación de eurodiputados que visitará España está presidida por la popular francesa, Agnès Evren ; y compuesta por Alex Agius Saliba (S&D, Malta), Vlad Gheorghe (Renew, Rumanía) y Kosma Zlotowski (CRE, Polonia). A este grupo les acompañarán los eurodiputados españoles, Dolors Montserra t (PPE), presidenta de la Comisión de Peticiones, Cristina Maestre (S & D), Maite Pagazautundúa (Renew) y Jorge Buxadé (CRE). «Perseguir la memoria, verdad y dignidad» «Esta misión tiene como objetivo trabajar para defender a las víctimas del terrorismo. Desde el Partido Popular europeo, apoyamos desde el inicio la petición que hizo Dignidad y Justicia. Perseguimos la memoria, la verdad y la dignidad de las víctimas», señala la eurodiputada popular Dolors Montserrat. La primera parada de esta misión será el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, donde los eurodiputados se reunirán con Florencio Domínguez , director de la institución. Después, viajarán a Madrid donde está previsto que se reúnan, primero con el peticionario, Rodríguez Arias y el presidente de Dignidad y Justicia. Después, mantendrán un encuentro con los respresentantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado: Valentín Díaz, jefe del Departamento de Información del Ministerio del Interior; Eugenio Pereiro, comisario general de Información de la Policía Nacional; y Montserrat Torrija, directora general de Apoyo a las Vícitmas del Terrorismo. La delegación también se encontrará con los miembros del poder judicial Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Juan Pablo González-Herrero, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, entre otros. «La misión lo que pretende es reunirse con todas las personas que estuvieron implicadas día a día en la lucha contra el terrorismo de ETA . Pero sobre todo, queremos reunirnos con las víctimas y escucharlas», dice Montserrat. Por eso, otra de las reuniones de esta delegación será con representantes de las asociaciones de víctimas , entre ellos, el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero; la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, María Teresa Araluce; la presidencia del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, y las víctimas del terrorismo Antonio Salvá, Ana Isabel Ortigosa, Luis Heredero, Vichy Uriarte y Alvaro y Pablo Ryan. El viernes 5 de noviembre, la delegación de la comisión de Peticiones de la Eurocámara se reunirá con miembros de la Oficina del Defensor del Pueblo, Andrés Jiménez Rodríguez, director de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, y Martín Alonso Zarza, antiguo miembro de la Escuela de Paz de Bakeaz. La Audiencia Nacional considera que solo se pueden investigar atentados que ocurrieron después de 2004 , año en el que el delito de lesa humanidad entró en nuestro Código Penal. Por eso, desde las asociaciones de víctimas aplauden la iniciativa del Parlamento Europeo, y esperan que pueda servir para impulsar que se juzgue a los dirigentes de la banda terrorista a través de la vía de crímenes de lesa humanidad, ya que estos delitos no prescriben. Los años de plomo, los más difíciles para investigar Sobre la mesa quedan más de 300 crímenes sin resolver. La mayoría de la década de los 70 y 80, los conocidos como 'años de plomo', cuando ETA mataba cada cuatro días. Un total de 310. De los años 60, cuando la organización criminal ejecutó su primer atentado contra el guardia civil José Pardines, en 1968, queda aún un asesinato sin resolver. La década de los 90 suma 54 y el inicio del nuevo siglo, 13. Entre ellos, el último atentado de ETA en suelo español, en 2009, contra los guardias civiles en Palma de Mallorca.

La doble pena de las víctimas de ETA: olvido e impunidad

