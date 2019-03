El ministro Borrell desmiente a su Ministerio por el logotipo republicano Lo que el día uno era obligatorio el día 2 dejó de serlo: nilcuir el logo del exilio republicano en las comunicaciones

En una entrevista concedida a La Sexta la noche del domingo y recogida por Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que en el asunto del logotipo del «80 Aniversario del Exilio Republicano» que su ministerio pretendió imponer en la bajofirma de todo el personal del departamento, su organismo no ha «rectificado» sino que simplemente ha dicho que no es necesario usarlo para todas las comunicaciones internas ministeriales. Este hecho, según el titular de Exteriores, no es una rectificación porque equivaldría a «decir que la reunión de las cinco se ha pasado a las seis».

El ministro Borrell afirmó que es «un tema sin importancia que se está exorbitando interesadamente» y que se está intentando «sacar las cosas de quicio» porque «habiendo tantos problemas en este mundo» a él le irrita que se planteen «problemas que no existen o que son menos de lo que se dice que son».

Recordemos que el problema que «no existe» fue un correo circular remitido por el Ministerio de Exteriores el 1 de marzo a todo el personal de ese departamento en el que se decía lo siguiente: «El presente año 2019 se conmemora el 80º aniversario del exilio republicano español. En el marco de dicha efeméride, la Administración española está organizando actos conmemorativos y se ha creado un logotipo al efecto. Para ampliar su difusión y su impacto en términos de comunicación, se solicita que todo el personal de este Ministerio, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de otros organismos dependientes inserte dicho logotipo en los pies de firma del correo electrónico». Además, en dicho mensaje facilitaban uno a modo de ejemplo: «Se remite adjunta una plantilla a los efectos oportunos». Es decir, se dirige a todo el personal del ministerio y no se discrimina ningún correo.

Logotipo para el e-mail

A primera hora de la mañana del día 2, el ministerio del que se presupone a Josep Borrell al mando, difunde una nueva circular en la se informa que «se ha creado un logotipo» para que se inserte en los pies de firma del correo electrónico del personal de esta embajada o consulado. Asimismo, el logotipo debe utilizarse en los actos que, eventualmente, organice esa embajada o consulado en el marco de dicha conmemoración, a cuyo respecto esta subsecretaría remitirá «próximamente un Telegrama circular» y «finalmente, se solicita que todas las unidades que hagan uso en dichos actos del logotipo lo comuniquen a la siguiente dirección de correo electrónico: 80aniversarioexiliorepublicano@mjusticia.es».

Es decir, que se daba la orden de uso del logotipo «en los pies de firma del correo electrónico del personal de esta Embajada o Consulado», pero eso es exorbitar el asunto según Borrell. Y se fiscalizaba el uso del logo republicano por medio del Ministerio de Justicia, pero eso es «sacar las cosas de quicio» según el inminente candidato del PSOE al Parlamento Europeo.

Finalmente el 2 de marzo a las 20.20 horas, el ministerio difundía una nota a todo el personal del mismo en el que rectificaba una orden anterior diciendo en ese momento que «constatado con la Comisión interministerial organizadora que dicho logotipo está concebido para su utilización en los eventos relacionados con la celebración de dicho acontecimiento histórico, las Embajadas y Oficinas Consulares lo utilizarán con tal finalidad sin que sea necesaria su inclusión en los correos y comunicaciones de trabajo habituales».

Lo que el ministerio dijo que el día 1 era obligatorio, el día dos dejó de serlo. Pero según el ministro Borrell, no es una rectificación, así que sólo cabe entender que el propio ministro está desmintiendo a la secretaría de la subsecretaría de Asuntos Exteriores, que fue el organismo que salió a enmendar las circulares anteriores de la subdirección general de la Oficina de Información Diplomática.