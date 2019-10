Miles de secesionistas siembran el caos en el aeropuerto de Barcelona El colapso de la instalación fue el mayor golpe de efecto de una movilización que fue de menos a más en intensidad, aunque no llegó a la del 1-O de 2017

La toma de los accesos al aeropuerto de Barcelona por parte del independentismo radical se había convertido desde hace semanas en su gran objetivo. Una acción de gran impacto con la que volver a recuperar la iniciativa en las movilizaciones, y tal y como ayer se aseguraba en el entorno secesionista, ganar otra vez la atención internacional. Colapsaron los accesos, enojaron a miles de usuarios que ni pudieron llegar o se quedaron atrapados, pero en ningún caso tomaron el vestíbulo de El Prat, gracias a la respuesta conjunta y eficaz de los Mossos d’Esquadra y, sobre todo, la Policía Nacional, que tal como estaba previsto lideró esta parte del operativo. A pesar de esta incidencia —la más grave— y de otras, fuentes policiales insistieron en que la movilización en Cataluña ni siquiera se acerca a la del 1-O: «Además, los que han participado son distintos; entonces eran familias, y esta vez mucha gente joven, algunos violentos».

Cuando sobre la una del mediodía, y en el trancurso de una suerte de concentración espontánea en plaza Cataluña para protestar contra la sentencia, la plataforma Tsunami Democràtic anunció a través de su canal de Telegram que el objetivo era el colapso del aeropuerto, una especie de euforia se apoderó de los presentes.

De inmediato, cientos de jóvenes —las universidades e institutos pararon de forma masiva, pero también buen número de los jubilados que engrosan las convocatorias del secesionismo en los últimos años— se dirigieron hacia El Prat por todos los medios disponibles. Buen número llegaron en Cercanías y en Metro, aunque al poco rato, y por orden del centro de coordinación policial, se interrumpieron ambos servicios. Otros lo intentaron en coche y de manera muy numerosa, también en moto. De hecho, fue decisivo el concurso de un par de centenares de motocicletas para lograr el colapso en los accesos al aeropuerto. Bloqueando las dos rampas que dan acceso a la zona de llegadas y salidas, llegar al aeropuerto fue una odisea para muchos. El objetivo era claro, lograr el colapso en los accesos a la instalación, en tanto que la ocupación de las terminales, por no hablar de las pistas, siempre estuvo fuera de sus capacidades.

Con el aeropuerto innaccesible durante buena parte del mediodía en transporte público, varios centenares de manifestantes llegaron andando desde Barcelona, una caminata de entre una hora y una hora y media que logró que al final, en la zona de llegadas, donde se sitúa la parrilla de taxis y las lanzaderas de bus, llegaran a reunirse unas dos mil personas. Allí se concentraron los incidentes, cuando tanto CNP como Mossos tuvieron que cargar. La Policía catalana disparó proyectiles de «foam», las balas de espuma dura que sustituyeron las clásicas bolas de goma que prohibió el Parlament. Las escaramuzas duraron poco más de una hora, y al final, una barrera policial contuvo a los manifestantes lejos de la zona de accesos. Hubo en esos episodios 10 heridos y dos detenidos. De hecho, y desde que en el otoño negro de 2017, el secesionismo alcanzó su cénit, sus movilizaciones, ya con los CDR llevando la voz cantante, han consistido en eso: número decreciente de manifestantes, pero máxima repercusión de sus acciones, sobre todo por lo que respecta a molestias para los ciudadanos.

Ayer, en el Aeropuerto de El Prat-Josep Tarradellas, sin duda que lo lograron, aunque en ningún momento consiguieron alterar la operativa de la instalación.

Si el secesionismo se había marcado El Prat como objetivo, el amplísimo dispositivo policial, apostado en las puertas de acceso realizó una muy efectiva labor de filtraje, de modo que solo se permitía el acceso a personas con billete. El reparto por parte de Tsunami de cientos de billetes falsos para burlar a la Policía en los accesos se demostró ineficaz, ya que los agentes pedían también la identificación personal. En el interior de las terminales, y a excepción de los gritos que se oían de fondo, el ambiente fue prácticamenre el de un día ordinario. Tras los mostradores de información y de las principales líneas aéreas, la máxima preocupación era cómo llegar a casa. No fue fácil, en tanto que el Metro no reabrió y Cercanías, en la T2, era innacesible desde la T1 al estar interrumpida la lanzadera entre ambas.

Al cierre de esta edición, y tras largas horas de movilización, el número de concentrados iba a la baja. No obstante, los mandos policiales no estaban dispuestos a dejar que se prolongara la situación y no se descartaban cargas más contundentes. En cualquier caso se esperaría a que el número de operaciones disminuyese para actuar. «La situación es delicada, no lo podemos ocultar -decían fuentes de Mossos y de Policía Nacional a media tarde-. No podemos esperar mucho más, porque hay que garantizar el derecho a la movilidad de las personas». La concentración de fuerzas policiales a esas horas iba en aumento y las cargas, como se temía, se recrudecieron y aún seguían pasadas las 21.00. En las mismas hubo más de 20 heridos, cerca de 40 en total, pero el balance era aún provisional.

Al final del día, era el momento de hacer balance. «El dispositivo ha funcionado bien y la coordinación entre los tres Cuerpos ha sido excelente», afirmaban a ABC fuentes de Interior. «Como correspondía, han sido los Mossos los que han liderado la operación y los que han actuado en primer término».

En cuanto a lo que pueda suceder a partir de ahora, tanto los Mossos como la Policía y la Guardia Civil son muy cautos: «Creemos que las movilizaciones serán sostenidas hasta el viernes, que será el día clave de las protestas con el paro de país. Veremos».