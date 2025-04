Así es Miguel Ricart casi tres décadas después del crimen de las niñas de Alcàsser

Casi tres décadas después del crimen de las niñas de Alcàsser, poco queda de la imagen de Miguel Ricart que se difundió cuando fue detenido en 1993 y durante el juicio en el que se le condenó a 170 años de prisión. El viernes ... fue identificado por una patrulla de la comisaría de Carabanchel en un bloque okupado, en el número 7 de la calle José Garrido, durante una inspección rutinaria. El edificio acoge a numerosos toxicómanos y narcos y en él se venden y consumen todo tipo de drogas, según confirmaron a ABC fuentes policiales y los vecinos del inmueble.

Ricart iba identificado con su DNI y no llevaba droga encima. De modo que al no tener ninguna causa pendiente lo dejaron marchar, aunque se abrió un acta informativa y se dejó constancia por escrito. «El Rubio», como se le conocía fuera y dentro de prisión, aparece en su foto de carné completamente rapado y con unos cuantos kilos más. Hace siete años que no se sabía nada de él, tras ser excarcelado al beneficiarse de la derogación de la doctrina Parot. Cumplió 21 años de los 170 a los que fue condenado por la violación y asesinato de Toñi, Miriam y Desiré en 1992 junto a Antonio Anglés, su camello y amigo, cuyo paradero sigue siendo un enigma.

Imagen de Ricart, hace siete años cuando fue excarcelado ABC

La última imagen que se tenía de él era de esa fecha, 2013, cuando fue quedó en libertad y tras un periplo por varias ciudades, perseguido por la prensa, optó por marcharse a Francia. Desde entonces nada se sabía de él. El viernes estaba acompañado de otro toxicómano, según la Policía. Varios okupas del bloque explicaron a ABC que había ido con una mujer, consumidora y habitual de la zona.

Ricart dijo a los agentes que venía de trabajar y se había desviado. Después, según varios de los okupas pasó la noche en el edificio, «vino con la pelirroja, con Saray, hacía mucho que no lo veía por aquí», detallaba uno de ellos. Aseguró que «el Rubio» lleva mucho tiempo viviendo en Madrid y que es un habitual del bloque en el que el trasiego de gente de todo tipo es constante. «Nunca ha vivido con nosotros, viene, pilla y se va. Yo no sé dónde vive ni quiero líos».

Su cambio de imagen tal vez sea la clave de que nadie hasta ahora lo haya reconocido. Los vecinos de José Garrido, pendientes por su propia seguridad del trasiego constante del inmueble, insisten en que no lo han visto por allí. «Lo que nos faltaba» , dice resignado Jerónimo que lleva veinte años en el barrio. «Como si no tuviéramos suficiente con aguantar a estos». Estos son más de cincuenta okupas sobre los que los que un grupo de narcos dominicanos ha impuesto su ley.