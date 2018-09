Un miembro del tribunal de Sánchez: «Es lógico que dimita cualquier político que plagie una tesis» Pérez Camarero era uno de los cinco profesores que aprobaron la tesis del presidente del Gobierno

Marco Naya

@marconaya5 Madrid Actualizado: 14/09/2018 04:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El director presidente y director del Instituto Max Weber, Santiago Pérez Camarero, uno de los cinco integrantes del tribunal que evaluó la tesis doctoral leída por Pedro Sánchez a finales de 2012 en la Universidad Camilo José Cela, atiende a ABC para valorar la polémica surgida entorno al plagio del presidente del Gobierno en su tesis doctoral.

¿Cómo se seleccionaron los miembros del tribunal de Sánchez?

Yo fui invitado por la profesora María Isabel Cepeda González, a la que conocía de antes, y no sé cómo ni por qué se seleccionaban al resto de los miembros. A pesar de eso creo que ni a mí ni a ninguno de mis compañeros de tribunal se nos ocurrió nunca que pudiese haber algún tipo de plagio en esa tesis, no es normal pensarlo. Estamos hablando de un profesor de universidad que llevaba ya años y lo último que se te ocurre es pensar en que podría presentar como propio el material de otros autores.

¿Conocía el jefe del Ejecutivo a alguno de los miembros del tribunal?

Es probable que alguno de ellos lo conociese como mínimo de vista de antes porque algunos de los miembros también daban clases en la UCJC.

¿Considera que la universidad debería abrir investigación?

Al igual que en los casos precedentes que hemos tenido y que por desgracia están de actualidad en la política, si existe algún tipo de plagio, la universidad, que es la que otorga el título, debería investigarlo, confirmarlo y asegurarse de que no se ha cometido esta ilegalidad.

¿Cómo es posible que a un tribunal se le escapen casos de plagio cuando están ante una tesis doctoral?

Es tremendamente fácil. Al año se deben escribir entre 10 y 15.000 tesis de temas absolutamente diversos por lo que estar al tanto de todos los contenidos y la materia es prácticamente imposible.

Sin embargo, existen programas para detectar plagios...

Cuando se presenta la tesis ante el tribunal no es ni el momento ni el lugar para comprobar eso; no es su función revisar si tiene algún elemento copiado. En segundo, tercero cuarto, en mitad de carrera sí que encontramos de todo y es parte de la obligación del profesor comprobar esto pero cuando una tesis doctoral llega hasta el tribunal, a ningún miembro del tribunal se le ocurre pensar que hay una parte copiada.

Pero entonces, ¿la tesis no supera antes ningún tipo de control antiplagio?

De haber algún control tiene que ser antes de llegar al tribunal de tesis, no el día de la exposición y del veredicto. No se lleva a cinco profesores de diferentes universidades a este tribunal para que fiscalicen si ha habido o no plagio.

¿Debería dimitir Pedro Sánchez?

No sé lo que debería hacer Sánchez pero el caso de que haya evidencias probadas de plagio por parte de cualquier cargo público, provoca que esto sea incompatible con la confianza que debe transmitir por su cargo público o, en este caso, como presidente del Gobierno. Tiene la obligación de transmitir credibilidad a la población.

Por tanto, en caso de que los plagios se conviertan en una evidencia y se haya probado que haya sido así, me parece lógico que un cargo público de relevancia como es el presidente dimitiera, tal y como ya ha ocurrido en otros países como Hungría o en Alemania. Además, en España también hemos tenido algunos casos como este por lo que creo que el desenlace será el mismo: la dimisión.