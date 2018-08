Dos meses después de traer el Aquarius, Sánchez crea un mando único para «evitar la llegada de pateras» Anuncia que coordinará todas las fuerzas operativas para impedir salidas desde las costas africanas

L. L. CARO

«Este centro coordinará los recursos humanos y medios materiales de la Administración General del Estado y la rápida transferencia de información para evitar la salida de inmigrantes desde las costas africanas». Es la transcripción literal de la reseña por escrito difundida por el Gobierno tras la celebración del Consejo de Ministros que acordó ayer la creación de un mando único operativo que, a través de un Centro de Coordinación, centralizará a partir de ahora todas las fuerzas disponibles para el «seguimiento de todas las actuaciones relativas a inmigración irregular en el estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes».

En medio de la creciente llegada de inmigrantes a nuestras costas –que como el viernes informó ABC, ha superado a 31 de julio las de todo el año 2017 y ha convertido a España en el primer puerto de entrada de personas al margen de la ley de toda Europa–, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciaba la puesta en marcha de esta figura cuando arrecian desde el PPy Cs las acusaciones sobre el «efecto llamada» que ha provocado, entre otros, la recepción en junio del buque humanitario Aquarius.

La nueva figura reagrupará todas las fuerzas disponibles para afrontar la ola migratoria

La intención ahora, según las propias palabras del presidente del Gobierno, es que ese mando único pueda «optimizar» los recursos disponibles de forma que permitan «colaborar en impedir» la salida de embarcaciones de inmigrantes en los países de origen y así «evitar la llegada inadvertida» de pateras a España. Como explicó Sánchez en la primera rueda de prensa que ofrece en nuestro país desde su llegada a La Moncloa hace dos meses, esta organización centralizada es un «fiel reflejo» de la que se desarrolló durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 para abordar la «crisis de los cayucos», que a día de hoy sigue siendo referencia del récord migratorio registrado jamás por las estadísticas en las costas españolas: 39.180 personas. A fecha de 1 de agosto de este año, el cómputo se elevaba ya a 23.048, según cifras facilitadas por la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU, a la espera todavía de los meses de agosto, septiembre y octubre, tradicionalmente muy intensos en términos de llegadas y que en 2017 fueron testigos de llegadas masivas.

En su comparecencia, Sánchez repitió varias veces que «la migración no ha empezado con este Gobierno, con este Gobierno lo que ha empezado es la política migratoria que no había hasta ahora», mantra al que han recurrido en las últimas semanas los distintos ministerios para responsabilizar de la actual oleada de pateras a la Administración de Mariano Rajoy, a la que culpan de saber de antemano que la presión se iba a multiplicar aunque –dice Sánchez– «el PP no puso atención».

Desde esas filas, las del Partido Popular, su secretario general, Teodoro García, invitó al presidente del Ejecutivo a «ir a Europa a plantear un plan contra la trata de seres humanos y mafias que empujan a seres humanos al Mediterráneo» y no acometer una «improvisación» como el mando único anunciado, que catalogó como «digna de un Gobierno débil». Añadió García que el centro se ha anunciado «sin consultar a los policías que están en la verja o en las fronteras atendiendo a esos inmigrantes que son víctimas de las mafias».

Operatio

De acuerdo con el esquema avanzado ayer, el centro estará bajo mando de un general de la Guardia Civil y se regirá «por la legislación nacional e internacional vigente», así como por los convenios de salvamento marítimo. Integrará representantes de las Fuerzas Armadas, Frontex, CNI, Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, Capitanías Marítimas, Salvamento Marítimo y Cruz Roja.

Su labora será operativa, en este sentido coordinará las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las fronteras marítimas (Mar Territorial) de carácter permanente (SIVE), las actividades de la Armada y de Vigilancia Aduanera en las labores de control de embarcaciones de inmigrantes irregulares, así como de Salvamento Marítimo (SASEMAR) y del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) involucrados en la localización y asistencia de esas embarcaciones y, en su caso, del rescate de sus ocupantes.

Asimismo, gestionará las relaciones entre las entidades del Estado con competencias en inmigración y con las autoridades autonómicas y locales, además de las actuaciones de Cruz Roja en tareas de recepción y acogida.