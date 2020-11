La Mesa del Parlamento andaluz anula expulsión de Teresa Rodríguez y otros siete diputados

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha reconsiderado este jueves la expulsión de Teresa Rodríguez y de otros siete diputados de Adelante Andalucía por transfuguismo, por lo que deja sin efecto su expulsión y da dos días a la portavoz del Grupo, Inmaculada Nieto, para que aporte documentación complementaria a la presentada inicialmente.

Según han informado a Efe fuentes del Parlamento, tras unas ocho horas de reunión, la Mesa ha decidido no atender la petición planteada por IU a propuesta de Podemos, el partido al que pertenecían los ocho parlamentarios, y deja sin efecto el acuerdo del pasado 28 de octubre, y restituye la condición de diputados del grupo de Adelante a Teresa Rodríguez y los otros siete expulsados, que pasaron a ser considerados parlamentarios no adscritos.

La decisión pasa por requerir a la portavoz del Grupo Adelante Andalucía a que en un plazo de dos días naturales acredite que los 8 diputados afectados han causado baja en el grupo parlamentario como consecuencia de su baja en su formación política, y una vez recibida esta información los letrados elaborarán un informe jurídico.

La expulsión generó una airada reacción por parte de los dirigente Anticapitalista, Teresa Rodríguez, que calificó la decisión de «atropello jurídico» y la recurrió por «antidemocrática» y al considerarla una excusa para una alianza posterior de IU con el PSOE.

Adelante Andalucía es la confluencia con la que concurrieron a las elecciones regionales de 2018 varias formaciones a la izquierda del PSOE: IU, Podemos, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza. De los 17 escaños logrados entonces, seis corresponden a IU y otros 11 a Podemos, repartidos entre los siete diputados liderados por Rodríguez ahora en Anticapitalistas y tres independientes afines a la líder gaditana, a los que no afecta la petición de expulsión.

La expulsión, esgrimen los proponentes, se ajusta al pacto antitransfugismo que se negocia en el Congreso y a la ley de bases de régimen local, que según IU y Podemos, permite a un portavoz echar a alguno de sus miembros, aunque se tomó contra el criterio del letrado de la Cámara.

De hecho, no existe en el reglamento del Parlamento una fórmula para expulsar a un diputado de un grupo ni para dividirlo en mitad de una legislatura.

La salida de Rodríguez provocó un cisma con Irene Montero

La polémica por la expulsión de Teresa Rodríguez y otros siete diputados del grupo parlamentario de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico generó un cisma entre Unidad Podemos y su sucursal andaluza. La semana pasada, la ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió que el hecho de que este cese se produzca en plena baja de maternidad de Rodríguez se debe a que «la política no para».

El enfrentamiento público se alargó ya con menciones directas entre una y otra. La ministra de Igualdad compartió una queja en redes de Rodríguez para responder con dureza: «Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas».

Ante esto, Rodríguez contraatacó yendo directamente a lo personal: «No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio».