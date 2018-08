Menos políticos y más sociedad civil en la recepción de los Reyes Casi 500 invitados acudieron anoche al Palacio de la Almudaina de Palma

Almudena Martínez-Fornés

@AlmudenaMF Seguir Josep María Aguiló

Seguir Palma de Mallorca Actualizado: 04/08/2018 03:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cerca de 500 personas asistieron anoche a la recepción que ofrecieron los Reyes, acompañados por la Reina Doña Sofía, en el Palacio Real de La Almudaina de Palma de Mallorca. El boicot de las autoridades baleares al encuentro volvió a poner de manifiesto, una vez más, que en este archipiélago la política va por un lado y la sociedad por otro. En esta ocasión, la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol (PSOE), fue la única de las cuatro altas autoridades de las islas que asistió a la recepción. Los demás anunciaron con antelación que no acudirían a la cita y algunos de ellos pusieron excusas tan poco serias que sonaron a desprecio.

El presidente del Parlamento autonómico, Baltasar Picornell (Podemos), argumentó que no asistiría porque estará de viaje. «Tenemos derecho a una semanita de descanso», afirmó en perfecto español, a pesar de sus aparentes dificultades para entenderlo. Y el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat (MÉS), se excusó con que «tenía un viaje planificado con mi pareja y, si no voy, me cuesta el divorcio». Tampoco asistió el alcalde de Palma de Mallorca, Antoni Noguera (MÉS) –que el año pasado sí asistió–. aunque esta vez no dio ningún tipo de explicación y dijo que esta noche sí acompañará al Rey en la entrega de trofeos de la Copa del Rey Mapfre. En esta isla la línea roja la marca el turismo, que es su principal fuente de ingresos, y como la regata genera miles de estancias hoteleras, a la hora de decidir si se asiste a un acto o no, se imponen los criterios económicos a los políticos.

A falta de algunos representantes institucionales, los ciudadanos baleares estuvieron representados por cerca de 500 invitados de todos los sectores, procedentes de las cuatro islas que integran el archipiélago. Hasta ahora, el número de asistentes ha ido subiendo año tras año. Empezó con 200 en 2014, siguió con 390 en 2015 y alcanzó los 450 en 2016. El año pasado se rozaron los 500 –la mitad de los que acuden a la recepción de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en representación de toda España– y la idea es procurar no superar esta cifra. Con el fin de que los Reyes puedan recibir al mayor número posible de personas, los invitados van rotando año tras año. La de anoche fue la quinta ocasión en la que los Reyes recibieron a la sociedad balear. Por lo tanto, se trata de una cita consolidada.

A pesar del calor y de las manifestaciones convocadas en las inmediaciones –a favor y en contra de la Monarquía–, cuando los tres Reyes llegaron al Palacio de La Almudaina, había varios cientos de personas aguardándoles en la puerta. Una vez dentro del Real Sitio, Don Felipe, Doña Letizia y Doña Sofía recibieron el saludo de cada uno de los invitados en el Patio de Armas de La Almudaina y posteriormente pasaron al salón del Tinell, donde conversaron distendidamente con ellos.

Todos los sectores

Entre los invitados, además de autoridades civiles y militares, había representantes institucionales, consulares, económicos –del mundo de la empresa, los sindicatos y las cámaras de comercio locales–, académicos y de asociaciones solidarias y ONG.

El mundo de la cultura estuvo representado por creadores, músicos, galeristas, escritores y los premios de las Letras Catalanas Ramón Llul, entre otros. También estaban invitados a la recepción los representantes de las distintas confesiones religiosas, deportistas, cocineros, los galardonados con las medallas de Oro de la Comunidad autónoma, medios de comunicación y los alumnos con las mejores notas de selectividad. En esta ocasión, sirvió el cóctel el cocinero mallorquín Santi Taura. Don Felipe quiere que las cenas y recepciones de la Corona sirvan también de escaparate para promocionar la rica gastronomía española.