Sigue la sangría en Ciudadanos: Melisa Rodríguez, amiga personal de Inés Arrimadas, deja la política

La hasta ahora portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs), Melisa Rodríguez , ha anunciado este viernes que lo deja. Abandona la ejecutiva del partido y la política por cuestiones personales, según ha expresado en una carta hecha pública en Twitter, pero se marcha dando las gracias tanto a Albert Rivera como a Inés Arrimadas, a quien reconoce como su amiga y aplaude la confianza que depositó en ella al nombrarla su primera portavoz.

Rodríguez fue diputada por Tenerife entre 2016 y 2019 y llegó a ser portavoz adjunta del grupo parlamentario. A pesar de quedarse sin escaño con el derrumbe electoral del 10-N, Arrimadas confió en ella y la nombró su portavoz en la candidatura con la que ganó las primarias de la sucesión de Rivera. Rodríguez había mantenido la portavocía del partido hasta el pasado 15 de marzo , cuando tras los cambios introducidos en el Comité Permanente a raíz de la fallida moción de censura murciana Edmundo Bal la sustituyó.

Internamente no se la responsabilizaba de la estrategia, de hecho fue una de las voces que reclamó explicaciones tras desvelarse la operación murciana, guardada bajo el mayor secretismo, pero sí se cuestionaba su papel como portavoz desde hacía meses. Tuvo especial relevancia en la aprobación del nuevo Estatuto de Canarias en el Congreso y en el partido fue secretaria de Juventud con Rivera y estaba muy implicada en la parcela medioambiental.

Con su adiós, Arrimadas pierde no solo a la que ahora era su portavoz adjunta. Se va una amiga, como ella misma reconoce, y uno de sus mayores respaldos en una situación de máxima convulsión para Cs. Aunque 'a priori' los motivos son distintos a los de las últimas bajas, su salida de la política está demasiado cerca del salto al PP de pesos pesados como Fran Hervías y Toni Cantó.

Según desvela, el 13 de febrero, un día antes de las elecciones catalanas, comunicó a la presidenta de Cs su intención de dejar la ejecutiva. «Fundamentalmente han sido motivos de índole personal los que me han llevado a tomar esta decisión», explica, y añade: «Siempre he dicho y sigo manteniendo que la política no es una profesión, sino un tiempo en el que hay que dar lo mejor de uno mismo y eso es lo que he hecho durante casi seis años».

Rodríguez dice que «ahora que un nuevo equipo comienza a trabajar en la ejecutiva», casi dos meses después, le ha llegado el momento de dar un paso a un lado y «trasladar fuerza a los compañeros que asumen nuevas responsabilidades». En la misiva, no apunta ni una crítica a la estrategia del partido, que le llevó a perder dos gobiernos autonómicos en solo una semana.

Continuará como afiliada

La exdiputada asegura que continuará como afiliada de base y agradece «el cariño y la entrega» a todos los afiliados y a todos los cargos públicos, desde el primer concejal hasta los vicepresidentes autonómicos de Cs. «Agradezco la confianza depositada en mi persona por mi amiga y compañera Inés Arrimadas, por darme la oportunidad de acompañarla en este camino durante los últimos doce meses. También doy las gracias a Albert Rivera por invitarme a formar parte de un proyecto ilusionante y por enseñarme que es un honor el poder dedicarse a la ciudadanía».

Tiene palabras de reconocimiento también a todos los jóvenes de Cs, especialmente a aquellos con los que coincidió en su etapa como secretaria de Juventud, y, a diferencia de las últimas deserciones de las filas liberales, Rodríguez lanza un mensaje reivindicando la necesidad de un partido como Cs en España: «Sigo pensando que España necesita a Ciudadanos, un partido de centro, limpio y reformista capaz de imprimir la sensatez y el sentido de Estado que tanto necesitamos».

Gracias a ti, @MelisaRguezH, por tu trabajo durante todos estos años. Ha sido un orgullo compartir como compañeras tantos retos y momentos inolvidables juntas. ¡Muchísima suerte en esta nueva etapa! 🧡 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 9, 2021

La presidenta de Cs ha publicado el siguiente mensaje en respuesta a Rodríguez, a quien agradece los servicios prestados: «Gracias a ti, Melisa, por tu trabajo durante todos estos años. Ha sido un orgullo compartir como compañeras tantos retos y momentos inolvidables juntas. ¡Muchísima suerte en esta nueva etapa!».