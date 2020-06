Media España estrena hoy la fase 3 de la desescalada, ¿qué se puede hacer? Viajar entre provincias de la misma Comunidad es un desahogo del que a partir de hoy disfrutan...

Viajar entre provincias de la misma Comunidad es un desahogo del que a partir de hoy disfrutan todas las que estrenan la ansiada fase 3. Con ella también llegan los reencuentros. En esta fase las Comunidades recuperan la autoridad para elegir o modificar sus propias medidas, una de ellas es la movilidad entre provincias. Todas las comunidades pluriprovinciales en fase 3, salvo Extremadura, que ha decidido retrasar esta medida hasta el 15 de junio, permiten desde hoy los desplazamientos en todo su territorio.

Con el cambio de fase los planes y las reuniones se amplían a un máximo de 20 personas. Desde hoy, las barras de los bares vuelven a ser una opción y el aforo en las terrazas aumenta hasta el 75 %. Estará permitido el consumo en barra siempre que se garantice una separación mínima de dos metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes, similar a la distancia que se establece entre mesas.

También regresa el ocio nocturno al 50 % pero no está permitido bailar, salvo en Baleares y Canarias que estos locales no abrirán de momento. Bares de ocio nocturno y discotecas podrán abrir desde este lunes, siempre que no se supere un tercio de su aforo. En el caso de que en el local hubiera un espacio destinado a pista de baile o similar, este podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho espacio a su uso habitual.

Al 50 % también reabren los cines, teatros y museos. Hasta 800 personas podrán disfrutar de los espectáculos y conciertos al aire libre. Los centros comerciales estrenan zonas comunes que aumenta hasta el 50% en los hoteles y alojamientos turísticos.

Como novedad los gimnasios abren sus puertas pero no se podrán usar los vesturarios y se limita a 20 personas los entrenamientos no profesionales. Las medidas de higiene serán de capital importancia en estos centros donde se prevé que se incremente la limpieza y la desinfección de material y aparatos cada vez que se usen.

También hay cambios en la asistencia a las bodas, que alcanza en esta fase el 75% de aforo y 50 personas es el máximo permitido en los velatorios. .