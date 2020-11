ENTREVISTA CON EL MINISTRO DEL INTERIOR MAURITANO, MOHAMED SALEM OULD MERZOUG «Mauritania no es sitio para la inmigración irregular, les deportaremos a sus países de origen» Frenar a los subsaharianos que esperan subirse a los cayucos es un compromiso con España, pero también una necesidad propia

«Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con seriedad, los resultados hablan por sí solos: estamos rebajando la presión de la llegada de inmigrantes a las islas españolas. Lo fundamental de esa tarea se ejecuta con recursos mauritanos, no significa que España no esté prestando ayuda. Pero si lo que me está preguntando es si cumplen o dan todo lo que deben... creemos que un Gobierno como el español siempre cumple sus responsabilidades y respeta sus acuerdos. Si eso hay que mejorarlo o no, lo dejamos en las manos de los españoles para que lo valoren ellos». Habla Mohamed Salem ould Merzoug, ministro del Interior y de Descentralización de Mauritania, un país de tránsito en cuyas costas se multiplican los subsaharianos