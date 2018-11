El día de la marmota en Andalucía

Manuel Marín

El anuncio de la lotería de Navidad, presentado ayer e inspirado este año en el día de la marmota, bien podía haberse basado también en un guión de José Félix Tezanos con el sondeo del CIS para Andalucía. Al socialismo andaluz le basta con la rutina de dormitar en cada campaña porque cuenta con la certeza de que, al despertar, habrá ganado otra vez las elecciones. No importa qué haya ocurrido el día anterior, no importa la corrupción que haya podido producirse, no importa que la gestión sanitaria encrespe a los andaluces, no importa que sea una de las regiones de la UE con mayor tasa de desempleo o menor nivel