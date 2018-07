INMIGRACIÓN Marlaska urge a la UE a «materializar» la ayuda a Marruecos para el control de fronteras Alemania, Italia y Austria acuerdan en Innsbruck trabajar para reducir «a cero» la inmigración ilegal

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subrayó ayer a sus homólogos europeos que Marruecos «precisa que se materialice la ayuda ofrecida por la UE para reforzar su sistema de acogida y el control de sus fronteras». Lo hizo en el marco de la reunión de ministros de Interior y Justicia de la Unión (JAI), celebrada ayer en Innsbruck (Austria) coincidiendo con el inicio de la presidencia austriaca del Consejo de la UE, donde Grande-Marlaska reiteró la importancia de «reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito».

Al tener carácter informar, la cita de este jueves no tenía carácter decisorio, lo que no significa que no hubiera encuentros y debates de calado. Uno muy importante, el que mantuvieron a tres bandas durante un desayuno de trabajo los ministros de Interior de Alemania, Austria e Italia, que armonizaron sus posiciones duras, a favor de hacer todo lo posible por reducir, «de ser posible a cero», la inmigración ilegal.«Las cosas son relativamente simples: los tres hemos acordado que queremos poner orden» en un ámbito donde durante demasiado tiempo ha reinado cierto desorden, declaró a la prensa el titular austríaco de Interior, el ultranacionalista Herbert Kickl.

Plataformas en países extracomunitarios

Era esta de ayer la primera cita tras tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno comunitarios de finales de junio, en la que estuvieron nueve horas debatiendo un acuerdo sobre inmigración en respuesta a la crisis política que ha generado este asunto, precisamente, en los países ya mencionados: Austria, Alemania o Italia. Como entonces, en Innsbruck se constataron este jueves grandes desacuerdos en torno a dos iniciativas puestas sobre la mesa. A saber, el concepto y puesta en marcha de las plataformas de desembarco de inmigrantes en países terceros, sobre lo que Herbert Kickl reconoció un «enérgico» debate y recalcó que el consenso alcanzado es que deben estar «organizadas de forma que sean útiles para las relaciones con terceros países» y cumpliendo con la normativa internacional.

A esta idea se refirió también el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, quien advirtió de que este tipo de soluciones «no se impondrán» ni a Estados miembros ni a países vecinos, algunos de los cuales, por otro lado, ya han expresado su negativa a convertirse en una de esas plataformas.

Dublín, en punto muerto

El otro punto que se constató que está en punto muerto es la negociación sobre la reforma del sistema de asilo -el actual obliga a los inmigrantes a pedir protección en el primer país de la Unión al que se accede-, en el que se lleva trabajando muchos meses sin mayor éxito. «El trabajo sobre la reforma del sistema de Dublín y el de asilo debe continuarse, hemos hecho algo de progreso, pero estamos en una especie de callejón sin salida en este paquete legislativo», señaló Kickl.

Al respecto, el ministro español de Interior había instado a su llegada al Consejo a «no precipitarse» tras tres años de discusiones sobre esta reforma, con la que, dijo, hay que ser cautelosos, «seguir evaluando cuál es la regulación más oportuna» y encontrar la solución que genere un mayor consenso europeo. «Tenemos que tener prisa en tomar medidas que garanticen la seguridad de nuestras fronteras, de los flujos migratorios, pero siempre en términos de humanidad», afirmó.