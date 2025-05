Marlaska fulmina a la secretaria de estado de Seguridad y al director de la Guardia Civil

«Cuando las cosas van bien, no hay que hacer grandes cambios en el equipo», comentaba el pasado lunes Fernando Grande-Marlaska en la ceremonia de toma de posesión como ministro del Interior. Pues parece que las cosas no debían ir tan bien como presumía si nos atenemos a sus primeras decisiones al frente del departamento, ya que ha fulminado tanto a la secretaria de estado de Seguridad, Ana Botella , número 2 del ministerio, como al director general de la Guardia Civil, Félix Azón . Además, ha prescindido de los servicios de su directora de comunicación, Mar Hedo , un puesto también muy sensible.

En los últimos días habían comenzado a surgir comentarios en Interior sobre la posibilidad de que Botella no continuara al frente de sus responsabilidades. En la toma de posesión, sin embargo, Marlaska había alabado muy especialmente su trabajo , lo que habían acallado los rumores. Un alto cargo operativo del ministerio alababa ayer mismo, al mediodía, el trabajo de la secretaria de estado, y daba por segura su continuidad.

Marlaska, sin embargo, tenía otros planes y horas después trascendía su destitución. Fuentes consultadas por ABC aseguran que la relación entre el ministro y su número 2 se había deteriorado mucho y recordaban que el nombramiento de Botella no fue por elección del ministro, sino impuesta por el partido . Parece que el titular de Interior ha decidido hacer un equipo a su medida en el que la secretaria de estado no tenía cabida.

El futuro de Ana Botella es una incógnita, aunque su nombre ha sonado con fuerza en los últimos meses para ocupar un alto cargo en la seguridad del Estado, como es el de dirigir el CNI, puesto para el que también optaría la jefa de gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Hay que recordar que tras la salida de Félix Sanz Roldán la dirección de los servicios de inteligencia la ejerce de forma interina Paz Esteban .

La abrupta salida de Félix Azón de la Dirección General de la Guardia Civil no era esperada en absoluto or el interesado, aunque desde hace tiempo había informaciones en el sentido de que su trabajo no era del agrado de Marlaska. Probablemente, en su salida haya tenido que ver también la polémica por la cesión de las competencias de Tráfico a Navarra, arrancadas por el PNV al Gobierno. Azón se comprometió en Navarra a que eso no se produciría -por cierto, lo mismo hizo el ministro-, y no ha sido capaz de acallar las críticas en el seno del Instituto Armado.

Video. Jupol ha advertido que «van a plantar cara de nuevo» a Marlaska EP

Igualmente, operaciones como las de los CDR , o el cese del coronel Manuel Corbí como jefe de la UCO, causaron encontronazos entre el ministerio y la Benemérita, que ha visto como estos meses ha perdido peso en el Ministerio del Interior.

La última sorpresa, más aún cuando el lunes Marlaska alabó públicamente su trabajo, ha sido la destitución de la directora de comunicación del ministerio, Mar Hedo , una periodista de larguísima trayectoria con un reconocimiento profesional prácticamente unánime en todos los medios.