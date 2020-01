Marlaska se desplazará en coche este martes por las zonas de Mallorca afectadas por el temporal El ministro del Interior visitará las localidades de Sóller y de Alcudia para conocer de primera mano los efectos de la borrasca Gloria

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitará este martes Mallorca, para ver «in situ» las zonas más afectadas en la isla por el paso de la borrasca Gloria la pasada semana. Grande-Marlaska se desplazará en coche y no en helicóptero, tanto para su desplazamiento hasta Sóller como para su posterior visita a la zona de S'Illot, en el municipio de Alcudia.

En Sóller, el ministro se acercará hasta el Centro de Coordinación instalado para seguir las labores de búsqueda de David Cabrera, el joven de 34 años que desapareció hace ocho días mientras estaba practicando barranquismo con un amigo en el Torrente de Na Mora. Con posterioridad, Grande-Marlaska se desplazará hasta s'Illot, para conocer los graves daños causados en las viviendas e instalaciones de la localidad, así como en la zona del litoral.

Cabe recordar que el jueves de la pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó también hasta la isla y sobrevoló el noreste de Mallorca a bordo del helicóptero de la Guardia Civil, denominado 'El Cuco', que durante aquellos días colaboraba en las labores de búsqueda del joven mallorquín desaparecido. Según desveló ABC, el helicóptero fue retirado por unas horas del operativo de búsqueda para que Sánchez pudiera viajar a bordo de la aeronave y ver las zonas más afectadas por el temporal.

Tras la exclusiva publicada por este diario, el delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Morey, convocó una rueda de prensa el pasado domingo en la que señaló que «en ningún momento se interfirieron las labores de búsqueda de David Cabrera por el uso del helicóptero por parte del presidente del Gobierno». Asimismo, recalcó que «en ningún momento, la no utilización el jueves del helicóptero causó ningún riesgo en cuanto a la vida del desaparecido, de ninguna de las maneras». Morey también recordó que «el martes, el miércoles y el jueves se diseñó un dispositivo, especialmente orientado a encontrar con vida al desaparecido».

Comparecencia urgente

Durante su comparecencia ante los medios, Morey indicó que el martes el helicóptero de la Guardia Civil no voló, que el miércoles lo hizo sobre el barranco durante veinte minutos porque así estaba programado, que el jueves no tenía nada programado a lo largo de toda la jornada, que el viernes volvió a volar, y que luego, a partir del sábado, participó, junto con el helicóptero de refuerzo que vino de Torrejón, en la búsqueda del joven desaparecido ya mar adentro.

Sin embargo, a pesar de que el jueves el citado helicóptero de la Guardia Civil no tenía nada programado, Morey reconoció que «el jueves por la tarde, después de la visita del presidente, a requerimiento puntual del dispositivo que se produjo en Ibiza, se desplazó a Ibiza, porque a eso de las tres o dos y media se encontró flotando la chaqueta del desaparecido británico», en referencia a una de las dos personas desaparecidas que se estaban buscando en la isla pitiusa la pasada semana.

En ese contexto, una periodista preguntó al delegado del Gobierno qué hubiera pasado si en el momento en el que Sánchez sobrevolaba Mallorca hubiera aparecido el cuerpo de Cabrera. «Si hubiera aparecido, se hubiera tenido que evaluar la situación y tomar las decisiones adecuadas, pero eso no se produjo. No necesariamente el rescate tenía que hacerse con el 'Cuco', no necesariamente», respondió Morey.