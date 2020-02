PRESIDENTE DE FORO ESPAÑA Mariano Gomà: «No tengo ningún interés en que Junqueras esté 13 años en prisión» El jueves entregará en Madrid los primeros premios Foro España a los mejores referentes en la defensa de los valores de la sociedad

Vivió el «procés» en primera línea como líder de Societat Civil Catalana (SCC). Ahora, Mariano Gomà (Barcelona, 1952) preside el Foro España de la Solidaridad y el Progreso, que el jueves entregará en Madrid sus primeros premios. Se muestra tajante al afirmar que lo que ocurrió aquellos meses en Cataluña fue un golpe de Estado -y como «golpistas» define a los condenados por el Tribunal Supremo-, pero también asegura que no guarda ningún rencor. Eso es lo que le hace mostrarse abierto a una «solución técnica, legal y constitucional» que ayude a «distender» la situación en Cataluña y que podría pasar, por ejemplo, por la rebaja de la sedición.

¿Qué es el Foro España de la Solidaridad y el Progreso?

Es una asociación altruista, voluntaria y transversal que considera que deberíamos aspirar a ser la referencia de la sociedad civil, que tendría que tomar cartas en el asunto y decir las cosas que sufre la sociedad. No puede ser que en un país se produzcan unas elecciones democráticas, el Gobierno tome posesión y no se sepa nada de él hasta cuatro años después. La sociedad civil tiene que estar ahí para decir «esto no fue lo que pasó» o, por qué no, para decir «por este camino vamos bien». Deben llevar el barco hacia donde la sociedad les ha dicho que vayan. Nosotros no sabemos de etnias, religiones, siglas políticas ni ideologías, en nuestra asociación hay de todo. Foro España pretende convertirse en un referente de la sociedad.

¿Existe algún control al Gobierno ahora mismo?

No, no hay más que ver lo que está pasando. No voy a hablar de política de partido, pero sí se está empezando a ver que el Ejecutivo actual está actuando y tomando decisiones, algunas ya anunciadas, y si han formado Gobierno es que los electores hemos legitimado que puedan hacerlo. Hay que ver cómo afectan esas decisiones a la ciudadanía. Ahora se habla de la eutanasia: si en su programa lo llevan y España ha votado un Gobierno legítimo que va a legalizarla, es lo que hemos votado. Pero si hacen cosas que no hemos votado, la sociedad tiene que decir «basta, este no fue el encargo». Si el pacto con los independentistas lleva a la ruptura con la Constitución, ahí tenemos que estar y avisar.

¿Qué sensaciones le provocan la mesa de Gobiernos que se ha anunciado? ¿Qué espera de ella?

No espero nada porque no puede salir nada de esa mesa. Puedo entender que haya una mesa de diálogo, pero con una premisa clara de partida: que no es de igual a igual, es entre Gobierno de la Nación y Gobierno autonómico. Además, los negociadores tienen que tener delante la ley, un ejemplar de la Constitución. Todo lo que no sea el respeto al Estado de Derecho no tiene cabida. Por eso no espero nada, porque conozco a los independentistas y van a exigir la autodeterminación. Uno de los graves problemas de Cataluña es que el Estado desapareció, y a mí me gustaría que se recuperara su presencia. El marco de negociación está bien, pero siempre respetando la Constitución, la ley y el Estado de Derecho.

Pero el Gobierno depende de ERC.

No puede ser que todo un país esté pendiente de que los Presupuestos los apruebe o no un partido que en el Congreso ha dicho que le importa un rábano la estabilidad española. Ese es el problema. Sánchez está haciendo equilibrismo sobre las cataratas del Niágara. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Fui muy crítico con el acuerdo de investidura porque después de ese pacto vienen los Presupuestos. Si en la mesa de Gobiernos pasa lo que dije antes, ERC dirá que no hay Presupuestos. ¿Volvemos a las elecciones entonces? Quizás consigan ganar algo de tiempo, pero ningún español se puede engañar: ERC y JpC van a por la independencia, no van a por nada más. Lo demás les importa un rábano.

Se habla de rebajar el delito de sedición para contentarles.

Antonio Tajani dijo que todo se puede cambiar, pero que si hoy la ley es así, es así y punto. Como catalán y expresidente de SCC no tengo ningún interés en que el señor Junqueras esté 13 años en la cárcel, estamos convirtiendo en mártires a unos golpistas. No hay rencor. No creo que deban ser liberados porque sí ni creo en una amnistía, pero si para distender las relaciones entre España y Cataluña hay un camino que pasa por darle menos importancia a la sedición en el Código Penal, y eso comporta una rebaja, por la vía legal, de las penas que les ha impuesto el TS, yo no tengo ningún inconveniente. Como español no tengo rencor, lo que creo es que la hicieron y la pagan. En Cataluña hay mucha gente que tiene opinión, criterio y visión de lo que ha pasado. Muchos se preguntan por qué están en la cárcel y es difícil explicárselo. Los catalanes somos buena gente y se dice: «Lo hicieron y llevan ya dos años en la cárcel, dejemos que se vayan a la calle». Y no son independentistas, pero piensan así. Yo no, pero lo entiendo. Quizás una solución técnica, legal y constitucional que consiguiera que esta tensión se eliminara sería buena.

Precisamente Tajani es uno de los ganadores de los primeros premios Foro España de los Valores. ¿Qué ha motivado su creación?

Dentro del concepto del Foro España está que la sociedad civil tiene que proteger los valores del ser humano. La sociedad debe tener valores y ética, responsabilidad y amor. Estos valores fundamentales hay que protegerlos y premiamos de alguna manera a aquellas personas que están trabajando por ellos. A la sociedad no la salvarán ni la política, ni la tecnología, ni el dinero, sino el ser humano y su solidaridad. Para ello hay que tener unos valores educacionales, la ética, y pretendemos promoverla. Ahora que está tan de moda hablar del género y de lo LGTBI... No hay que confundirse. El valor es el amor. Luego, si existen colectivos de cualquier tipo, matrimonios... Todo eso son detalles técnicos, el valor que está arriba es el amor. Si hay amor, me da igual lo que sea. A partir de ahí, vivamos en libertad. Eso es lo que el Foro España quiere promover.