María Tardón: «Depende más de Francia que Josu Ternera rinda cuentas en España» «Todos los casos más duros de mi carrera han sido de violencia de género», dice la única mujer que investiga desde la Audiencia Nacional

Llegó a la Audiencia Nacional el pasado mes de noviembre, después de catorce años como presidenta de una sección en la Audiencia Provincial de Madrid. Siempre inquieta, María Tardón (1957) habla con pasión sobre su profesión, ahora ejercida como titular del juzgado central de instrucción número 3. Especialista en violencia de género, es la única mujer instructora en la Audiencia Nacional, un tribunal en el que recaen asuntos complejos y que atraen las miradas de la sociedad.

¿Se siente más peso al investigar desde la Audiencia Nacional?

Sí, se nota mucho cambio. Puedes coordinar desde el inicio con los investigadores y con la Fiscalía. Cuando te llegan los detenidos o tienes que tomar una medida cautelar, ya conoces el asunto y puedes valorar con solidez; te permite estar muy a pie de calle. Son casos de especial entidad. Te exigen una especial entrega, tienes que estudiar mucho. Es un trabajo muy estimulante que me ha devuelto una gran ilusión.

¿Por qué pidió este destino después de catorce años presidiendo una sección de violencia de género?

Cuando estoy mucho tiempo haciendo la misma cosa tiendo a desarrollar inercias y a perder esa ilusión inicial. Y ahí, aunque había asuntos de mucho interés y me sentía muy gratificada, a veces tenía la sensación de que no estábamos llegando a todo. Era un trabajo bonito, pero después de catorce años necesitaba un cambio.

Es la única mujer en un juzgado central. ¿Hay aún techo de cristal en la carrera judicial?

Sí. No tienes más que ver las estadísticas sobre cargos discrecionales, y el estudio demográfico de la carrera judicial. Cuando ves los cargos por sexos, ves que afecta a los discrecionales (en las jefaturas, salas del Tribunal Supremo, presidencias del TSJ o de Audiencias Provinciales, que hay una presidenta de las 50 Audiencias Provinciales) y a los destinos: comisiones de servicios especiales, relaciones internacionales... la mayor parte son hombres. Pero la carrera judicial está ya nivelada en toda su composición. ¿Quién pide las licencias de maternidad o para cuidar a un familiar? Las mujeres. Yo espero que con las modificaciones legales, esto vaya cambiando. Sigue existiendo esa inercia de que el varón no tiene obligaciones familiares. Pues si no las tiene habrá que creárselas: los hijos y los familiares dependientes son cosa de dos.

¿Qué medida concreta se puede tomar para cambiar esa tendencia?

Que las medidas de conciliación de vida familiar y destino sean obligatorias para los hombres. Y hay destinos que no son pedidos por las mujeres, no sé si porque se descartan de antemano, o por la inercia de muchos años.

Da la sensación de que la Audiencia Nacional está sobrecargada...

Ahora tenemos el artículo 324 (de la ley procesal penal, los plazos a la investigación), que es un caballo de troya más que una ayuda. Muchas veces dices: no me da tiempo. Cuando te llega un asunto cuya investigación comienza en otro lugar de España, se envía cuando se ve la magnitud... que tienen implicaciones internacionales... ya ha pasado un año. Son asuntos con 80, 100, 120 investigados, tomos y tomos de actuaciones. Cuando se acumulan cuatro o cinco asuntos así no das abasto.

Uno de los casos de renombre ahora sobre su mesa es Josu Ternera. ¿Le veremos rendir sus cuentas pendientes con la Justicia española?

Va a depender más de los franceses que de nosotros. Aquí tiene varias causas en varios juzgados. Hemos solicitado que colaboren en varios requerimientos y en la notificación del auto de procesamiento (dictado por su juzgado en el año 2015), un auto muy meditado. Aquí está procesado por delito de lesa humanidad por el tiempo que fue dirigente de ETA y los atentados tan terribles que se cometieron. Si al final lo entregan en un tiempo razonable, no lo sé, también depende de sus circunstancias personales. Es difícil calcular plazos. En Francia se pueden dictar sentencias en rebeldía, y puede tener un nuevo juicio, como parece que va a ser.

¿Esta causa va a otorgar la verdadera dimensión al terror etarra, al ser la primera vez que se les juzga por crímenes contra la humanidad?

Es la primera vez que se abre una causa por lesa humanidad, porque había una verdadera voluntad de acabar con un sistema y los que ellos estimaban adversarios. Todos los que no estaban con ellos había que eliminarlos o hacer que se fueran. Ese es el sentido del procesamiento, sería bueno que pudiesen llegar a ser enjuiciados por algo así.

¿Cuál ha sido el caso más duro de su carrera?

Varios. Todos de violencia de género por la crueldad y la brutalidad con que se emplean los asesinos de mujeres. Me marcó el primero que tuve con jurado, aunque luego he visto peores pero este... Cuando entraron en la casa, él (el asesino) estaba fumándose un cigarro, tranquilo. Les dijo que su mujer estaba arriba. A ella le quedaba un hilo de vida y daba clases al hijo del agente. El guardia civil me dijo que tuvo que contar hasta muchos números para no irse contra aquel hombre, que estaba abajo sentado, tranquilo y fumando, bañado en la sangre de su mujer. Empezó a emocionarse y se le saltaron las lagrimas. «No he visto un cadáver tan maltratado en toda mi vida de guardia civil», declaró el agente.

¿Hay suficiente amparo del CGPJ cuando se critica a las jueces, como en el caso de La Manada?

Las críticas hay que asumirlas, pero lo que pasó aquí fue una caza de brujas. Se decía que no habían creído a la víctima, cuando la minuciosidad del relato de hechos evidencia lo contrario. En la valoración jurídica hay que aplicar la perspectiva de género: ver el hecho delictivo en su globalidad, las circunstancias, cómo se sentía la víctima. Los estereotipos pesan tanto en los hombres como en las mujeres.