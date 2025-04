Margarita Robles responde a Yolanda Díaz: «No sé lo que es la matria»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado, en una entrevista concedida a Europa Press, que no sabe muy bien «qué es eso de matria» . Este término fue utilizado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado 16 de julio en una charla en Gijón, donde planteó que se sustituyera el concepto patria por el de matria.

«Con todos los respetos, yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero no sé muy bien qué es eso de matria», ha asegurado la titular de Defensa. Robles respondía así al ser preguntada si estaba de acuerdo en sustituir los términos . Pero ha dejado claro que no sabe qué es eso y que «tendrían que preguntárselo a la persona que lo ha dicho». «Yo no sé lo que es la matria», ha remachado.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reafirmó en su propuesta de sustituir la «carga pesada» de patria por el concepto matria a pesar de la polémica que había generado al plantearlo. De hecho, al día siguiente, escribió en su cuenta de twitter que el concepto matria lo han utilizado en sus textos autores como Borges, Unamuno o Virginia Woolf, entre otros.

En un mensaje escrito en gallego, la dirigente de Unidas Podemos rememoró el concepto de 'Matria Europa' que acuñó Edgar Morin. «Matria también en los textos de Unamuno, Borges, Virginia Woolf o Julia Kristeva, quienes nos hablaban de un espacio que nada tiene que ver con la tierra de nacimiento, ni con el Estado, sino con un lugar interior en el que crear un lugar propio», aseguró el 17 de julio. Sin embargo, este término no está recogido en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.