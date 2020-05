Marcos de Quinto explica su dimisión: «Inés Arrimadas está haciendo un viraje» El diputado de Ciudadanos se va sin dar un «portazo», pero por «coherencia» al no apoyar la prórroga del estado de alarma

El todavía diputado Marcos de Quinto, que abandonará Ciudadanos (Cs) y su acta de parlamentario tras participar hoy en la votación para prorrogar el estado de alarma, ha explicado esta mañana los motivos que le han llevado a decir adiós a su breve etapa en la política. Y el principal, ha dicho, es el «viraje» que cree que está protagonizando su nueva presidenta, Inés Arrimadas.

En una entrevista en RNE, el exvicepresidente ejecutivo de Coca-Cola ha criticado que Cs haya vuelto a ser un «partido bisagra» porque, según él, es una posición que puede confundir al electorado al no saber con quién va a pactar Cs después de cada proceso electoral. Sin embargo, sí ha defendido que los liberales ejerzan de «puente» entre populares y socialistas para atraer a la «izquierda y derecha moderadas»; algo muy similar a la estrategia que intenta implantar Arrimadas en su partido desde que tomó las riendas.

Pero el detonante ha sido el nuevo apoyo a la prórroga del estado de alarma. De Quinto ya se posicionó en contra de alargar por cuarta vez esta medida excepcional, pero según ha confesado él mismo su dirección le convenció para que los ERTE no decayesen automáticamente al vencer el estado de alarma. «Sería un desastre económico», ha admitido.

Su partido, en aquella ocasión, logró gracias a la negociación con Pedro Sánchez desvincular los ERTE de la vigencia del estado de alarma, no obstante, De Quinto ya no apreciaba ningún motivo para dar «otros quince días» de aliento al jefe del Ejecutivo. De ahí su entrevista en «El Mundo» el lunes, en la que avisó de que sería «inverosímil» un nuevo respaldo de Cs, y su dimisión ayer, cuando por «coherencia» decidió decir adiós sin dar ningún «portazo».

Con cariño y respeto

«La dejo con toda elegancia y con todo cariño y respeto. Sin dar portazos ni montar ruedas de prensa destructivas. Con absoluta naturalidad, respeto y cariño a mis compañeros. No hay tanto drama», ha expresado De Quinto en la radio, tras algo más de un año en el Congreso de los Diputados ligado a Cs. Aunque ha afirmado que está convencido de que las decisiones de Arrimadas buscan «ayudar a los españoles», también ha criticado duramente al presidente del Gobierno y ha señalado que sin él «lo normal» sería que «los tres partidos constitucionalistas» -PSOE, PP y Cs- estuvieran «juntos».

«Yo no tengo nada contra el PSOE, pero Sánchez ha hecho mucho daño al PSOE y a España. Yo creo que Inés está haciendo un viraje porque mantiene muy buenas relaciones con Casado, pero está haciendo aproximaciones a Sánchez», ha reprochado De Quinto, para quien es incompatible mantener un buen entendimiento con el PP y con este PSOE capitaneado por Sánchez.

El diputado fue el gran fichaje estrella de Albert Rivera en las elecciones generales de abril del 2019 y fue su número dos por Madrid en esos comicios y en la repetición electoral de noviembre. Más de un año después deja la política, después de haber perdido protagonismo también en el partido bajo el mando de Arrimadas, que ha dado más galones a otra de las grandes incorporaciones en aquella cita electoral, el abogado del Estado Edmundo Bal.

Ayer De Quinto afirmó que Cs sigue siendo «necesario» para España, pero se marcha conforme a sus convicciones, convencido de que el estado de alarma debe ya llegar a su fin. «Pero a lo mejor el equivocado soy yo», ha concluido, con humildad.

Respecto al porqué de votar hoy en el Congreso en contra de su posición, ha explicado que no daba tiempo a sustituirle y que otro diputado de Cs ocupase su puesto -será el ex secretario general del grupo parlamentario en la Cámara Baja, Miguel Gutiérrez-, por lo que, «por lealtad al partido», votará en algo en lo que no cree.