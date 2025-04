Darias apunta a ministra de Sanidad en una remodelación sin cambios para Podemos

La designación de Salvador Illa como candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña obliga a Pedro Sánchez , más bien le da la oportunidad, para acometer una remodelación del Gobierno cuando el actual no ha alcanzado todavía un año desde su composición. El relevo podría ser solo en Sanidad. Y existe la incógnita de si finalmente Miquel Iceta pasaría a ser ministro.

La opción más factible para reemplazar a Illa es la de la actual ministra de Política Territorial, Carolina Darias , en quien Sánchez ya pensó como titular de Sanidad en el momento de confeccionar su Gobierno. En los últimos meses ha acompañado a Illa en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud. Y por su actual cartera tiene vinculación con las Comunidades Autónomas. Además, en su etapa en la política regional en Canarias, asumió algún rol puntual en política sanitaria, como portavoz del PSOE canario en el parlamento regional.

La salida de Illa del Gobierno no tiene que ser obligatoriamente automática, pero sí será efectiva próximamente. De hecho, fuentes del Ejecutivo apostaban por esperar «unos días». Con ello, el hasta ahora líder del PSC, Miquel Iceta, queda sin ocupación en Cataluña y todo apunta a que podría pasar a ocupar una cartera ministerial. Fuentes del Gobierno conocedoras de la operación Illa, apuntan a que «los cambios van en esa dirección». Iceta pasaría a ocupar la cartera de Política Territorial que dejaría vacante Darias . Así, el líder del PSC entraría a formar parte del Ejecutivo, algo a lo que renunció en el pasado, cuando se acordó que fuese Illa quien representara la cuota del PSC en el Gobierno de coalición.

Intercambio de papeles

Se produciría, por tanto, un cambio de roles, con Illa en Cataluña e Iceta como hombre del PSC en Madrid . Porque aunque Illa ha visto condicionada totalmente su presencia en el Gobierno por la gestión de la pandemia, los planes que Sánchez originalmente tenía para él tenían que ver con ser una especie de «ministro para Cataluña». La pandemia arrolló esas expectativas. Pero Sánchez quiere retomar tras las elecciones catalanas el ritmo previsto de la legislatura, anterior a la crisis sanitaria.

Mucho antes de la pandemia y de que Illa fuese ministro, Sánchez ya manifestó su voluntad de fomentar la sustitución de Iceta como líder del PSC al proponerlo como candidato para presidir el Senado. La operación se frustró por la negativa de ERC a nombrarlo senador por designación autonómica.

Plazos y profundidad

En los últimos tiempos se había apuntado a cambios en el Gobierno vinculados al hecho de que ministros como Pedro Duque o Arancha González Laya fueran designados para puestos internacionales. Hipótesis que no se plasmó. Pero ahora tiene la opción de acometer una reforma que afectará con toda probabilidad a más de un ministerio. Uno de los peones más débiles del Gobierno era Manuel Castells , pero fuentes gubernamentales aseguraban ayer que Pablo Iglesias habría recibido garantías de que los cambios se limitarán a encajar las piezas necesarias y que se deriven de la marcha de Illa. Desde Podemos se defiende que “la estructura del Gobierno está pactada desde el inicio de la legislatura” y aseguran que esto no puede considerarse una crisis de gobierno. “Es algo que atañe al PSOE y no puede afectar lo más mínimo a la estructura de un Gobierno PSOE-Podemos”, insisten.

Si bien desde La Moncloa se evita dar nada por confirmado. Y algunas fuentes consultadas expresaban más dudas tanto en los plazos como en el hecho de que la reforma sea efectivamente tan limitada. El motivo es que podría todavía esperarse unos días hasta que quedase certificado que las elecciones catalanas se mantienen el 14 de febrero y no tienen que retrasarse por cuestiones sanitarias.

De mantenerse esa intención de respetar el reparto de competencias actuales, más allá de los cambios imprescindibles, Sánchez evitaría acometer una reforma profunda del Ejecutivo que redujese su volumen.