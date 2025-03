Manuel, más armas que luces para asesinar a Pedro Sánchez

Tenía en casa un arsenal suficiente para atentar –o al menos intentarlo– contra cualquiera, incluido el presidente del Gobierno. Y tenía un teléfono móvil por el que amenazaba y presumía de ello a través de Whatsapp. Lo que no tenía es ningún plan ni medio ... serio, a pesar de lo cual deberá pagar con varios años de cárcel por el arsenal y por el Whatsapp.

El protagonista de esta historia es Manuel Murillo, un catalán que este verano cumple 66 años y que empezó mandando mensajes contra Pedro Sánchez en chats genéricos y privados y ha terminado condenado a siete años y medio de cárcel, de los cuales ya pasó dos en prisión provisional tras ser detenido en septiembre de 2018.

Ese es la condena que ayer le impuso la Audiencia Nacional tras el juicio que se celebró el mes pasado y que sirvió para evidenciar dos cosas aparentemente contradictorias, pero perfectamente compatibles: que este hombre tenía más armas que capacidad para cometer un atentado tan grave y complicado como asesinar al presidente.

Para su desgracia, lo primero ha pesado mucho más que lo segundo para la Justicia. Y pudo ser peor, porque la Fiscalía empezó pidiendo hasta 18,5 años de cárcel , que en sus conclusiones definitivas rebajó a 13. Al final le han caído siete años y medio: dos y medio por «homicidio en grado de proposición» y el doble por la veintena de armas que los Mossos d’Esquadra encontraron en su casa.

Un arsenal difícil de justificar incluso a pesar de que Murillo contaba con varias licencias como aficionado y practicante al tiro deportivo. Pero eso no incluye que, entre las siete armas prohibidas que le incautó la Policía catalana, apareciera un Cetme, el célebre fusil de asalto con el que muchas generaciones de españoles hicieron la mili y que está considerado como un arma de guerra.

La estrategia de Murillo y su defensa durante el juicio fue muy clara desde el principio: convencer al tribunal de que no era más que un tipo «normal» que se marcaba esos faroles en grupos de Whatsapp cuando se le iba la mano con los ansiolíticos y el alcohol, lo cual ocurría con frecuencia, según su declaración.

Y lo cierto es que durante muchos momentos parecía difícil imaginar que ese hombre pudiera acabar con Pedro Sánchez. Llegó a la Audiencia Nacional encapuchado con una sudadera negra para intentar mantener el anonimato. Ignorando que, apenas unos minutos después, iba a ser inmortalizado por las cámaras de la prensa ya sin la capucha y sólo con la mascarilla.

Alcohólico, no francotirador

Su declaración ante el tribunal dejó pasajes esperpénticos. Todo su afán era convencer a los tres magistrados de que era un alcohólico y un adicto a los ansiolíticos , pero no un «francotirador», de hecho se calificó como un «tirador mediocre». Presumió de beberse «un litro de vino como si fuera un tercio» y «dos o tres cervezas para desayunar» .

Al fiscal le pareció sospechoso que no fuera consciente de lo que escribía, pero que lo hiciera tan bien: «El corrector del móvil», se justificó Murillo. Hasta intentó encontrarle la coartada literaria a esos mensajes comparándose con «los poetas ingleses que se emborrachaban para hacer obras».

El tribunal no aprecia problemas psíquicos o alcohólicos, por lo que no aplica ambos atenuantes o eximentes que pidió su defensa. Sí admite que no tenía un plan concreto para cometer ese magnicidio. A pesar de ello, le manda de vuelta a la cárcel, aunque puede recurrir ante la propia Audiencia Nacional. Sin Cetme ni capucha.