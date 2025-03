Manuel Marín: «El virus eres tú»

No es una mala noticia que, por fin, el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid hayan anunciado que han alcanzado un «acuerdo», y que así se hayan afanado en exponerlo y rentabilizarlo. Pero habría sido mejor noticia aún conocer con detalle ese ... acuerdo «de refuerzo» más allá de la genérica creación de un «grupo de trabajo» conjunto. De momento no es así. Pero a la vista de la pugna política de los últimos meses entre ambas instituciones, y de la perversión que supone mantener cautivo al ciudadano en una absurda guerra ideológica a cuenta de un virus que solo entiende de muerte, ni Sánchez ni Díaz Ayuso tenían más opciones que mostrar un tono mínimamente constructivo. Tanto se ha enrarecido la atmósfera política con el constante intercambio de reproches y culpas, que el hartazgo del ciudadano, que percibe cómo se juega con su salud en medio de una batalla de mutuo desgaste, ha empezado a ser notorio para los dos. Tanto como la incertidumbre, la confusión y el miedo. Por eso, el «acuerdo» no puede ser en ningún caso meramente estético, y si así lo fuese en las próximas semanas y meses, si fuese solo una simple coartada para una mera operación de imagen, la farsa sería imperdonable.

Sánchez es el presidente del Gobierno y tendrá que demostrar con más intensidad que Díaz Ayuso la aparente sinceridad de su ofrecimiento, sobre todo si de lo que se trata es de que España disponga en el futuro de más médicos o de que exista una normativa estatal más concisa y clara. Sin embargo, los antecedentes de la reunión no han sido esperanzadores. Fue Moncloa quien se arrogó el mando único en la lucha contra la pandemia, quien aprobó hasta seis prórrogas del estado de alarma, quien confinó a los españoles durante tres meses sin concesiones, quien se sacudió de encima cualquier posible crisis dando por terminada la pandemia en julio, y quien animó con frivolidad a los españoles a salir, a veranear... «y a disfrutar de la nueva normalidad». A Sánchez, más que las comunidades autónomas, le ha superado la previsión de una segunda oleada del virus que aún Sanidad niega, aunque la Organización Mundial de la Salud ya lo haya constatado. Alguien en Moncloa va todavía con retraso. En el reconocimiento de la nueva fase de contagios y en la falta reformas legislativas de fondo a nivel nacional para que las autonomías no se vean desprotegidas.

La carta de Sánchez a Isabel Díaz Ayuso estaba cargada de un paternalismo tosco y superficial. Su tono buenista de samaritano ejemplar en ayuda del menesteroso era la enésima operación de marketing político de La Moncloa, porque en realidad ha sido el Gobierno central el que aventuró que Madrid necesitaba medidas «drásticas» ante la «impotencia» de Díaz Ayuso y las disensiones internas de su Gobierno. «Drástica» fue la expresión empleada el viernes por Salvador Illa. Incluso, el Ministerio de Sanidad ha aireado durante el fin de semana que el «cierre» de Madrid es una opción que antes o después formará parte del debate público. Moncloa ha jugado con la Comunidad de Madrid a capricho, ofreciendo ayuda a Díaz Ayuso con una mano, y agitando las calles con la otra. El PSOE ha sido partícipe de la incipiente campaña de movilizaciones ciudadanas orquestada contra Díaz Ayuso, con madrileños echados a la calle coordinados por Podemos y Mas Madrid, sin ningún tipo de espontaneidad, y con lemas tan amistosos como «el virus eres tú», en referencia a la presidenta madrileña. Ni un solo dirigente socialista las ha criticado a solo unas horas de la reunión. Sintomático.

La trampa era evidente, y la demostración es la impulsiva reacción mostrada por los alcaldes socialistas del sur de la autonomía arremetiendo contra un Gobierno regional... ¡al que Sánchez se ha ofrecido a salvar! No es incoherencia. Es maquiavelismo made in Sánchez, que además ha pretendido convertir el virus en una «cuestión de clase» presentando a Díaz Ayuso como una presidenta despreocupada por la «clase obrera», por su trabajo, sus desplazamientos y su dinero.El «escudo social» que Sánchez y Pablo Iglesias presentaron en marzo y abril contra la pandemia falla estrepitosamente, pero la culpa es de las autonomías, y en particular la de Madrid. La estrategia de estigmatización del PP allá donde no gobierna el PSOE es nítida porque Madrid es pieza de caza mayor. Madrid es la obsesión de Sánchez y por eso el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, planteó como una orden a dirigentes socialistas que era imprescindible lograr la imputación de Díaz Ayuso. Y en esa campaña continúa.

Los errores cometidos en los últimos días por la Comunidad madrileña han generado confusión e incertidumbre. Pero nadie ha roto Madrid en dos mitades. Los confinamientos puntuales de zonas sanitarias, especialmente del sur, no equivalen a una ultra-protección política del norte aburguesado y millonario... Pero además esas medidas en vigor han sido recomendadas, avaladas y tildadas de necesarias por el Ministerio de Sanidad. Illa expone exactamente lo mismo que Ayuso, pero nadie le cuestiona. Él no es el virus porque es miembro de un Gobierno socialista y no del PP. Por eso no cuadra nada en esta destructiva campaña del socialismo y de Podemos, salvo que objetivamente se esté preparando el terreno para una futura moción de censura alentando ya protestas de la izquierda «obrera» en las calles. Para los tacticistas de Moncloa, la salida de Díaz Ayuso se intuye más relevante que la evolución del coronavirus. El día que Franco o Más Madrid o Podemos admitan que el «acuerdo» logrado ayer es sincero y factible -un acuerdo «de corazón», como ha dicho Sánchez-, y que la moción de censura no es el objetivo de fondo de la izquierda, el presidente del Gobierno será creíble. Mientras eso no ocurra, y no va a ocurrir, la trampa seguirá tendida. Y las cacerolas fetén, las de la izquierda, seguirán sonando con notas de réquiem para el PP en Madrid.