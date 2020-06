No hay delito, pero sí mentira

Manuel Marín SEGUIR Actualizado: 13/06/2020 02:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vaya por delante que demostrar la comisión de un delito de prevaricación por omisión de un delegado del Gobierno es extraordinariamente difícil. Atribuir capacidad de dolo a cualquier persona, como causante deliberado del fallecimiento de miles de personas por indolencia, descuido o desaprensión, no es una tarea sencilla ni siquiera para jueces con arrojo. El delegado del Gobierno en Madrid ha visto archivado el procedimiento abierto contra él por no haber movido un solo dedo para prohibir las manifestaciones masivas del 8-M y, por tanto, para impedir la propagación del coronavirus. No hay aparente responsabilidad penal, pero sí quedan el rastro ético de la obediencia debida y un tufo de sumisión política a La Moncloa que, de no haberse producido,

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión