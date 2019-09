Mañueco defiende el «estilo propio» de Casado: «Es su momento y está contando con todos en el PP» «Pablo, eres la persona adecuada y lideras el partido adecuado», afirma el presidente de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto como ejemplo el acuerdo del PP con Ciudadanos en su región, como ejemplo de lo que es necesario para España. Acompañado de Pablo Casado, en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Mañueco ha defendido «el estilo propio» de Casado en estas circunstancias, y ha recalcado que este es su momento y «cuanta con todos» en el PP.

Mañueco ha subrayado el pacto de Gobierno alcanzado en Castilla y León, del PP con Ciudadanos. «Hoy en Castilla y León tenemos un Gobierno cohesionado y moderado, basado en el diálogo, el acuerdo el y pacto. Que da certidumbre y estabilidad. Lo pongo como ejemplo de lo que necesita España». «Trabajamos con altura de miras, somos capaces de llegar a acuerdos y de gobernar. Desde Castilla y León queremos ejercer un liderazgo político y social en España».

Al referirse a los posibles desencuentros del PP con Ciudadanos, ha defendido como recomendable que las discusiones se tengan en privado y no en público. Algo que en esta desayuno se ha visto como extendible a otras polémicas, como la que han protagonizado Cayetana Álvarez de Toledo y el PP vasco este último fin de semana.

Mañueco ha señalado que «Hoy en España se requieren gobernante con capacidad de integración. Y quien tiene el encargo de formar Gobierno está muy alejado de ese esfuerzo de integración».

«Cuando alguien se siente cómodo en la interinidad, sin ánimo de resolver una situación de incertidumbre, hace que las cosas no resulten fáciles en nuestro país». Mañueco ha acusado a Sánchez de guiarse por cálculos electoralistas, y de forzar el «cóctel explosivo donde nos tiene». «Está más preocupado de aquí no me muevo, y de un Pablo Iglesia que está más preocupado de quiero llegar como sea. Esa es la realidad».

«Si se celebran nuevas elecciones el único culpable será Pedro Sánchez», ha subrayado Mañueco, en línea con Pablo Casado. «Hay que dejar de hablar de Sánchez e Iglesias, para empezar a hablar de España, Madrid, de Castilla y León, de Andalucía... Hablar de lo que nos une y lo que podemos hacer juntos».

«Con Pedro Sánchez es muy difícil entenderse, podía haber escogido el camino de la moderación, pero ha elegido el de la radicalidad», ha subrayado. El estilo del PP, en estas elecciones si las hubiera, sería «el de Pablo Casado». «Cada momento tiene unas circunstancias, y este es el del presidente del PP. Tiene un estilo propio, y está contando con todos«.

Pacto contra la despoblación

Mañueco ha cogido el guante que ha lanzado Pablo Casado, en la presentación del presidente autonómico durante el desayuno, sobre un pacto de Estado contra la despoblación. Mañueco ha calificado de «esencial» ese pacto. «Es fundamental que la España vaciada se convierta en la España de las oportunidades».

El presidente autonómico ha defendido la bajada de impuestos, bandera de todo del PP, y ha subrayado que se va a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos y va a ir bajando el tramo autonómico de IRPF. El proyecto de ley de supresión del impuesto de sucesiones estará tramitado antes de fin de año, ha adelantado. Mañueco pedirá al Gobierno de la Nación, además, medidas fiscales para impulsar el medio rural.

Además, ha mostrado su apuesta por la Universidad y la formación: «Vamos a bajar un 20 por ciento las tasas universitarios en este curso, y vamos a subir un 50 por ciento la investigación, de la mano de las Universidades». «Y queremos seguir avanzando por la sociedad del conocimiento».

Financiación, sin primera ni segunda división

Respecto a la financiación autonómica, sobre la que Castilla y León reclama casi 440 millones de euros al Estado, Mañueco ha destacado que el Gobierno regional es leal, pero también exigente, para afrontar los retos que tiene por delante. «Es necesario un nuevo modelo de financiación, que permita prestar esos servicios públicos en esta tierra tan extensa. Una financiación que permita crear infraestructuras para vertebrar la Comunidad, impulsar el sector industrial o afrontar el reto demográfico». El actual modelo, ha advertido, es «viejo y malo».

«No podemos mantener la calidad de los servicios públicos sin esa adecuada financiación, equilibrada entre las Comunidades de España. Aquí no hay primera ni segunda división, hay personal iguales que necesitan servicios de calidad».

Mañueco ha recordado que su Gobierno ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Estamos comprometidos con la España constitucional, la España de las autonomías, y tenemos como aspiración que nuestra tierra sea la mejor para vivir».

Experimentos «suflés»

Como presidente del PP de Castilla y León, Mañueco se ha mostrado convencido de que España va a necesitar al PP «muy pronto». «No vivimos momentos para repetir experimentos que se desinflan como un suflé». «Si hay elecciones, España no puede volver a pasar un via crucis como el que hemos pasado, si llega ese momento el culpable será Sánchez y será el momento del PP».

«El PP ha demostrado que es un partido comprometido y coherente en sus principios e ideas, comprometidos con la historia de España.

«En este momento clave, el PP es un partido renovado, liderado por Casado, que tiene las ideas muy claras. Pablo, eres la persona adecuada y lideras el partido adecuado, y vas a logar el giro que España necesita. Con el PP, España suma».