Manipulación de notas, cambio de fechas y plagios La exministra no dio una sola explicación de las irregularidades de su máster

Sus declaraciones no cambiaron. «Yo no he cometido ninguna irregularidad», repetía ayer, como un mantra, la ahora exministra de Sanidad, Carmen Montón, en su comparecencia para anunciar su dimisión tras el escándalo de su máster. Lo mismo dijo horas antes durante una entrevista a la Cadena Ser en la que, señaló que no iba a dimitir porque lo consideraba «injusto».

El pasado lunes, cuando compareció ante los medios para justificar que sí había realizado el máster y que no era como los demás, «no todos somos iguales», aseguró, volvió a repetir que no había cometido ninguna irregularidad.

Y así se marchó. Montón no dio una sola explicación sobre las 19 páginas de las 52 de su trabajo de fin de máster que copió cogiendo bloques idénticos de otros autores. Tampoco de los fragmentos copiados textualmente de la página web Wikipedia, según informó La Sexta.

Ayer también se dieron a conocer nuevas irregularidades sobre su máster de las que la exministra no hizo una sola mención. Las notas de su expediente académico fueron manipuladas tras acabar el máster. La propia universidad señaló ayer que detectó cambios en el expediente y que estaba revisando «asignatura por asignatura» con el objetivo de averiguar cómo se produjo este hecho y depurar responsabilidades, informó Efe.

En su expediente, que enseñó el lunes a los periodistas en rueda de prensa, se deja constancia de que acabó en junio de 2011. Sin embargo, en su ficha de alumna figura en una asignatura como «no presentado». En la intranet de la Universidad Rey Juan Carlos se refleja, con fecha 13 de julio de 2011 que hay una materia sin superar. Cuatro meses más tarde, el 25 de noviembre de 2011, el «no presentado» se convirtió en «aprobado».

Al saber de la noticia, Montón trasladó la responsabilidad a la universidad: «Lo que se haga con las actas escapa de mi responsabilidad». «Yo lo que tengo es el certificado de notas y ahí tengo todas las asignaturas superadas. Si ahora ha habido alguna modificación que escapa de mi conocimiento no es mi responsabilidad», aseguraba Montón. Esta irregularidad traía consigo otra. Y es que la ministra entregó el trabajo de fin de máster con una asignatura sin superar. En su expediente figura que la fecha de entrega se produjo el 10 de junio, pero el 13 de julio todavía tenía una materia pendiente. «Si se me hubiera advertido por parte de quien fuere, "debe subsanar esta cuestión", lo hubiera hecho sin ningún problema».Montón no subsanó nada y entregó un trabajo de fin de máster cuando el reglamento universitario establece que esto puede hacerse si están todas las asignaturas aprobadas y el alumno lo acredita.

Trato de favor

Aparte de estas irregularidades, se suman otras que la ministra intentó explicar el pasado lunes, sin lograr convencer, en la rueda de prensa, como la convalidación de una asignatura, errores en la fecha del título en el que se dejaba constancia que había terminado en 2012 cuando el máster había finalizado en 2011. Tampoco pudo acreditar ante los medios ninguno de los doce trabajos obligatorios de cada una de las asignaturas del máster.

Además, se contradijo en varias ocasacionesrespecto a su asistencia a las clases asegurando, primero, que había asistido a todas ellas, luego matizó y, finalmente, dijo que empezó en enero. Al mismo tiempo, señaló que se le dio la posibilidad de cursar el máster a distancia (en la rueda de prensa mostró un mail en el que la dirección la autorizaba). Pese a todo ello, Montón aseguró que no había recibido ningún trato de favor.